Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ціни на житло вже не по кишені для більшості українців Вже з другої половини вересня на вторинному ринку житла у найбільших містах України спостерігається зниження активності покупців на 5−10%, порівнюючи із серпнем. За всіма ознаками, вже до кінця жовтня такі процеси спостерігатимуться у всіх обласних центрах країни.
Звичайно, така тенденція вже призвела до стабілізації цін: у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові середнє зростання вартості житла, порівнюючи з вереснем, вже не перевищує 1,5−2% у сегменті найбільш затребуваних квартир площею до 50 м² переважно у будинках радянської забудови. При цьому, що найважливіше, зростання цін зафіксовано лише у 10% виставлених на продаж квартир. В решті обласних центрів, за підсумками вересня, ціни взагалі майже не змінилися.
Faceless написав:Кстати, любители отделить часть мопа на закрытый тамбур - вообще лакомый кусочек. Дверь тамбура быстро и просто открывается (там никто не парится и ставят самое дешёвое), а потом уже работают без лишних глаз в закрытом тамбуре. Тут вильнолюд сам себе делает подлянку
Faceless написав:Тут вильнолюд сам себе делает подлянку
Тут спорный вопрос. Без тамбурной двери человек , трущийся у дверей квартиры, вопросов почти не вызывает. По сигналу сообщника сделал шаг назад и типа стоит. То ли дело , если его палит сосед у двери квартиры, где тамбур закрыт. Как он туда попал?? Почему он там стоит у двери?? Наличие камеры (или даже бутафории) именно в тамбуре (где по умолчанию не бывает курьеров и других посторонних) сильно отпугивает воров.
Вообще, это тот случай, когда: если целью стоит именно ваша квартира (или машина) - ее не спасет ничего. Вплоть до того, что вор зайдет вместе с вами в квартиру,ударив вас по голове в момент открытия дверей. Но если цель обокрасть "хоть какую-нибудь" квартиру,любые средства, это усложняющие имеют смысл. Тем самым вор пойдет к другой, более постой и безопасной квартире.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 лис, 2021 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Фейслес, а Ви працювали болгаркою? різали метал?
Щоб розрізати суцільний метал товщиною 20-25 мм і відкрити двері - вистачить 7-10 хв. Можливо, до 15 хв.
Бачу, Франт теж не тримав в руках болгарку Є ж різні "круги"/насадки! 1-2хв! За 10хв - двері можна вирізати по периметру!
п.Фейслес не повірить, що за 1 хв))) Треба не просто розрізати, а замок і ригелі вивести з ладу. Тому я дав час з запасом. Тим більше, якщо товстенний метал. Тому двері за 2000 дол. - не панацея. Повинні бути ще додаткові засоби.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лис, 2021 11:54, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:Фейслес, а Ви працювали болгаркою? різали метал?
Щоб розрізати суцільний метал товщиною 20-25 мм і відкрити двері - вистачить 7-10 хв. Можливо, до 15 хв.
Бачу, Франт теж не тримав в руках болгарку Є ж різні "круги"/насадки! 1-2хв! За 10хв - двері можна вирізати по периметру!
п.Фейслес не повірить, що за 1 хв))) Треба не просто розрізати, а замок вивести з ладу. Тому я дав час з запасом. Тим більше, якщо товстенний метал. Тому двері за 2000 дол. - не панацея. Повинні бути ще додаткові засоби.
Frant Ну, якщо замкові краби/пальчики в чотири сторони - то більше 1хв займе)) А от, якщо вони тільки зі сторони замка - то болгаркою(великою - такою, як бруківку ріжуть) - можна різанути і швидше 1хв!