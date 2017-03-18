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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8822882388248825>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:25

Ціни на житло припинили зростання: що буде далі

на правах офтопу
https://minfin.com.ua/ua/realty/articles/vyrastut-li-ceny-na-zhile-k-koncu-2021-goda/

Ціни на житло вже не по кишені для більшості українців
Вже з другої половини вересня на вторинному ринку житла у найбільших містах України спостерігається зниження активності покупців на 5−10%, порівнюючи із серпнем. За всіма ознаками, вже до кінця жовтня такі процеси спостерігатимуться у всіх обласних центрах країни.

Звичайно, така тенденція вже призвела до стабілізації цін: у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові середнє зростання вартості житла, порівнюючи з вереснем, вже не перевищує 1,5−2% у сегменті найбільш затребуваних квартир площею до 50 м² переважно у будинках радянської забудови. При цьому, що найважливіше, зростання цін зафіксовано лише у 10% виставлених на продаж квартир. В решті обласних центрів, за підсумками вересня, ціни взагалі майже не змінилися.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:27

  Faceless написав:Кстати, любители отделить часть мопа на закрытый тамбур - вообще лакомый кусочек. Дверь тамбура быстро и просто открывается (там никто не парится и ставят самое дешёвое), а потом уже работают без лишних глаз в закрытом тамбуре. Тут вильнолюд сам себе делает подлянку

шкляні/гратка двері
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:28

  Faceless написав:
Frant написав:
  UA написав:
Не верб що таке може бути в джеку


Електроінструментом за 5-7 хв. - можна відкрити будь які двері.
Хоч за 1000 дол., хоч за 5 000 дол.
Потрібна сигналізація.

[/youtube]

5-7 хв - то ті, що флай збирався ставити

Фейслес, а Ви працювали болгаркою? різали метал?

Щоб розрізати суцільний метал товщиною 20-25 мм і відкрити двері - вистачить 7-10 хв. Можливо, до 15 хв.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Тут вильнолюд сам себе делает подлянку

Тут спорный вопрос.
Без тамбурной двери человек , трущийся у дверей квартиры, вопросов почти не вызывает. По сигналу сообщника сделал шаг назад и типа стоит. То ли дело , если его палит сосед у двери квартиры, где тамбур закрыт. Как он туда попал?? Почему он там стоит у двери??
Наличие камеры (или даже бутафории) именно в тамбуре (где по умолчанию не бывает курьеров и других посторонних) сильно отпугивает воров.

Вообще, это тот случай, когда: если целью стоит именно ваша квартира (или машина) - ее не спасет ничего. Вплоть до того, что вор зайдет вместе с вами в квартиру,ударив вас по голове в момент открытия дверей. Но если цель обокрасть "хоть какую-нибудь" квартиру,любые средства, это усложняющие имеют смысл. Тем самым вор пойдет к другой, более постой и безопасной квартире.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 лис, 2021 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:32

UA этим реально кто-то пользуется?
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Фейслес, а Ви працювали болгаркою? різали метал?

Щоб розрізати суцільний метал товщиною 20-25 мм і відкрити двері - вистачить 7-10 хв. Можливо, до 15 хв.

:mrgreen: Бачу, Франт теж не тримав в руках болгарку :mrgreen:
Є ж різні "круги"/насадки!
1-2хв!
За 10хв - двері можна вирізати по периметру! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:39

  Успіх написав:
  Frant написав:Фейслес, а Ви працювали болгаркою? різали метал?

Щоб розрізати суцільний метал товщиною 20-25 мм і відкрити двері - вистачить 7-10 хв. Можливо, до 15 хв.

:mrgreen: Бачу, Франт теж не тримав в руках болгарку :mrgreen:
Є ж різні "круги"/насадки!
1-2хв!
За 10хв - двері можна вирізати по периметру! :mrgreen:

п.Фейслес не повірить, що за 1 хв)))
Треба не просто розрізати, а замок і ригелі вивести з ладу.
Тому я дав час з запасом.
Тим більше, якщо товстенний метал. :mrgreen:
Тому двері за 2000 дол. - не панацея. Повинні бути ще додаткові засоби.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лис, 2021 11:54, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:42

  Frant написав:
  Успіх написав:
  Frant написав:Фейслес, а Ви працювали болгаркою? різали метал?

Щоб розрізати суцільний метал товщиною 20-25 мм і відкрити двері - вистачить 7-10 хв. Можливо, до 15 хв.

:mrgreen: Бачу, Франт теж не тримав в руках болгарку :mrgreen:
Є ж різні "круги"/насадки!
1-2хв!
За 10хв - двері можна вирізати по периметру! :mrgreen:

п.Фейслес не повірить, що за 1 хв)))
Треба не просто розрізати, а замок вивести з ладу.
Тому я дав час з запасом.
Тим більше, якщо товстенний метал. :mrgreen:
Тому двері за 2000 дол. - не панацея. Повинні бути ще додаткові засоби.


З 9-ї хвилини.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:46

Frant
Ну, якщо замкові краби/пальчики в чотири сторони - то більше 1хв займе))
А от, якщо вони тільки зі сторони замка - то болгаркою(великою - такою, як бруківку ріжуть) - можна різанути і швидше 1хв! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:55

  BìnhAutoDat написав:UA этим реально кто-то пользуется?

Думаю, в Киеве пару сотен пользователей найдется.
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