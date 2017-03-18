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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:02
Faceless написав: Frant написав:
Успіх написав:
[quoteФейслес, а Ви працювали болгаркою? різали метал?
Щоб розрізати суцільний метал товщиною 20-25 мм і відкрити двері - вистачить 7-10 хв. Можливо, до 15 хв.
Бачу, Франт теж не тримав в руках болгарку
Є ж різні "круги"/насадки!
1-2хв!
За 10хв - двері можна вирізати по периметру!
п.Фейслес не повірить, що за 1 хв)))
Треба не просто розрізати, а замок вивести з ладу.
Тому я дав час з запасом.
Тим більше, якщо товстенний метал.
Тому двері за 2000 дол. - не панацея. Повинні бути ще додаткові засоби.
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З 9-ї хвилини.[/quote]
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Що він несе🤦 Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину
От нартапив ще на таке:
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:13
раз пошла такая жара про защиту своей недвижимости и содержимого, может кому пригодится - прикольный цилиндр EVVA MCS, без пинов... и врят ли подобное есть у ваших друзей и соседей.
а вообще двери должны быть сертифицированы как минимум, хорошие замки, цилиндры и защита всего этого хозяйства + дсо.
почитайте форум про вскрытие дверей на сайте двери.ком.уа, не сочтите за рекламу, очень увлекательно.
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:20
UA написав: Первый написав: UA написав:
Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.
Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше.
Не верб що таке може бути в джеку
В свежем новостроее на этапе ремонтов может быть что угодно.
Человек с болгаркой в руках не вызывает подозрение.
В Джеці відеонагляд по поверхам і заборона змінювати зовнішню накладку. Чувак з болгаркою який ріже двері однозначно викличе підозру у охорони.
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Первый
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:31
Первый написав: UA написав:
В свежем новостроее на этапе ремонтов может быть что угодно.
Человек с болгаркой в руках не вызывает подозрение.
В Джеці відеонагляд по поверхам і заборона змінювати зовнішню накладку. Чувак з болгаркою який ріже двері однозначно викличе підозру у охорони.
Видео это заибись. Только нужно 5-6 операторов чтобы отслеживать все камеры в реальном времени.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33
Slon_Nosov написав:
раз пошла такая жара про защиту своей недвижимости и содержимого, может кому пригодится - прикольный цилиндр EVVA MCS, без пинов... и врят ли подобное есть у ваших друзей и соседей.
а вообще двери должны быть сертифицированы как минимум, хорошие замки, цилиндры и защита всего этого хозяйства + дсо.
почитайте форум про вскрытие дверей на сайте двери.ком.уа, не сочтите за рекламу, очень увлекательно.
Гроші на депозиті у надійному банку ще краще.
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Investor_K
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:34
UA написав: Первый написав: UA написав:
В свежем новостроее на этапе ремонтов может быть что угодно.
Человек с болгаркой в руках не вызывает подозрение.
В Джеці відеонагляд по поверхам і заборона змінювати зовнішню накладку. Чувак з болгаркою який ріже двері однозначно викличе підозру у охорони.
Видео это заибись. Только нужно 5-6 операторов чтобы отслеживать все камеры в реальном времени.
Отож бо!
... а в цей час, поки тратять 1-2-3хв на болгарку, другий відволікає увагу охорони
(про футбол, про баб)
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