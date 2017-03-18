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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8822882388248825

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:02

  Faceless написав:
  Frant написав:
  Успіх написав:[quoteФейслес, а Ви працювали болгаркою? різали метал?

Щоб розрізати суцільний метал товщиною 20-25 мм і відкрити двері - вистачить 7-10 хв. Можливо, до 15 хв.

:mrgreen: Бачу, Франт теж не тримав в руках болгарку :mrgreen:
Є ж різні "круги"/насадки!
1-2хв!
За 10хв - двері можна вирізати по периметру! :mrgreen:

п.Фейслес не повірить, що за 1 хв)))
Треба не просто розрізати, а замок вивести з ладу.
Тому я дав час з запасом.
Тим більше, якщо товстенний метал. :mrgreen:
Тому двері за 2000 дол. - не панацея. Повинні бути ще додаткові засоби.

---

З 9-ї хвилини.[/quote]

-------
Що він несе🤦 Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину :mrgreen:

От нартапив ще на таке:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:13

раз пошла такая жара про защиту своей недвижимости и содержимого, может кому пригодится - прикольный цилиндр EVVA MCS, без пинов... и врят ли подобное есть у ваших друзей и соседей.

а вообще двери должны быть сертифицированы как минимум, хорошие замки, цилиндры и защита всего этого хозяйства + дсо.
почитайте форум про вскрытие дверей на сайте двери.ком.уа, не сочтите за рекламу, очень увлекательно.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:20

  UA написав:
  Первый написав:
  UA написав:Бригады кавказцев вскрывают по 5-7 квартир в одном парадном.
Взяли в каждой по 5 кгрн ноут, обручальные кольца и пошли дальше.


Не верб що таке може бути в джеку

В свежем новостроее на этапе ремонтов может быть что угодно.
Человек с болгаркой в руках не вызывает подозрение.

В Джеці відеонагляд по поверхам і заборона змінювати зовнішню накладку. Чувак з болгаркою який ріже двері однозначно викличе підозру у охорони.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:31

  Первый написав:
  UA написав:В свежем новостроее на этапе ремонтов может быть что угодно.
Человек с болгаркой в руках не вызывает подозрение.

В Джеці відеонагляд по поверхам і заборона змінювати зовнішню накладку. Чувак з болгаркою який ріже двері однозначно викличе підозру у охорони.

Видео это заибись. Только нужно 5-6 операторов чтобы отслеживать все камеры в реальном времени.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33

  Slon_Nosov написав:раз пошла такая жара про защиту своей недвижимости и содержимого, может кому пригодится - прикольный цилиндр EVVA MCS, без пинов... и врят ли подобное есть у ваших друзей и соседей.

а вообще двери должны быть сертифицированы как минимум, хорошие замки, цилиндры и защита всего этого хозяйства + дсо.
почитайте форум про вскрытие дверей на сайте двери.ком.уа, не сочтите за рекламу, очень увлекательно.


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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:34

  UA написав:
  Первый написав:
  UA написав:В свежем новостроее на этапе ремонтов может быть что угодно.
Человек с болгаркой в руках не вызывает подозрение.

В Джеці відеонагляд по поверхам і заборона змінювати зовнішню накладку. Чувак з болгаркою який ріже двері однозначно викличе підозру у охорони.

Видео это заибись. Только нужно 5-6 операторов чтобы отслеживать все камеры в реальном времени.

Отож бо!
... а в цей час, поки тратять 1-2-3хв на болгарку, другий відволікає увагу охорони ;) (про футбол, про баб) :mrgreen:
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