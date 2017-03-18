Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:[quoteФейслес, а Ви працювали болгаркою? різали метал?
Щоб розрізати суцільний метал товщиною 20-25 мм і відкрити двері - вистачить 7-10 хв. Можливо, до 15 хв.
Бачу, Франт теж не тримав в руках болгарку Є ж різні "круги"/насадки! 1-2хв! За 10хв - двері можна вирізати по периметру!
п.Фейслес не повірить, що за 1 хв))) Треба не просто розрізати, а замок вивести з ладу. Тому я дав час з запасом. Тим більше, якщо товстенний метал. Тому двері за 2000 дол. - не панацея. Повинні бути ще додаткові засоби.
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З 9-ї хвилини.[/quote]
------- Що він несе🤦 Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину
раз пошла такая жара про защиту своей недвижимости и содержимого, может кому пригодится - прикольный цилиндр EVVA MCS, без пинов... и врят ли подобное есть у ваших друзей и соседей.
а вообще двери должны быть сертифицированы как минимум, хорошие замки, цилиндры и защита всего этого хозяйства + дсо. почитайте форум про вскрытие дверей на сайте двери.ком.уа, не сочтите за рекламу, очень увлекательно.
Slon_Nosov написав:раз пошла такая жара про защиту своей недвижимости и содержимого, может кому пригодится - прикольный цилиндр EVVA MCS, без пинов... и врят ли подобное есть у ваших друзей и соседей.
а вообще двери должны быть сертифицированы как минимум, хорошие замки, цилиндры и защита всего этого хозяйства + дсо. почитайте форум про вскрытие дверей на сайте двери.ком.уа, не сочтите за рекламу, очень увлекательно.
UA написав:В свежем новостроее на этапе ремонтов может быть что угодно. Человек с болгаркой в руках не вызывает подозрение.
В Джеці відеонагляд по поверхам і заборона змінювати зовнішню накладку. Чувак з болгаркою який ріже двері однозначно викличе підозру у охорони.
Видео это заибись. Только нужно 5-6 операторов чтобы отслеживать все камеры в реальном времени.
Ну нах таке писать? Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.
Ціни на житло вже не по кишені для більшості українців Вже з другої половини вересня на вторинному ринку житла у найбільших містах України спостерігається зниження активності покупців на 5−10%, порівнюючи із серпнем. За всіма ознаками, вже до кінця жовтня такі процеси спостерігатимуться у всіх обласних центрах країни.
Звичайно, така тенденція вже призвела до стабілізації цін: у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові середнє зростання вартості житла, порівнюючи з вереснем, вже не перевищує 1,5−2% у сегменті найбільш затребуваних квартир площею до 50 м² переважно у будинках радянської забудови. При цьому, що найважливіше, зростання цін зафіксовано лише у 10% виставлених на продаж квартир. В решті обласних центрів, за підсумками вересня, ціни взагалі майже не змінилися.
beee написав:Банковскую ячейку ну вряд ли вскроют. Хотя если там лям $ то страшно конечно. Я раз потерял ключ, ну как потерял, спиzdiли вместе с 2к$ и кошельком в переходе , так интересно вскрыли мою ячейку. Приехал тип с рюкзаком, на лошка похож, за 5 секунд открыл и свалил. А с меня, ну чтобы как-то поддержать в трудную минуту, штрафчик 5 тыщ . В банках я так понимаю запасной ключ имеется
Разве к банковской ячейки без паспорта допускают? Когда последний раз пользовался этим сервисом, было так. Есть специальный человек для открывания хранилища, который знает плюс-минус в лицо своих клиентов. Охранник на входе проверяет паспорт, записывает в тетрадку, потом женщина у которой второй ключ проверяет паспорт.