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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8824882588268827>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Двоє дверей якраз сумнівний варіант. Дві хороші двері не поставиш - і дорого, і місця стільки не виділиш. Дві дешеві двері не краще за одну дешеву

Вторая дверь может быть хоть китайской из Эпика. Задержать до момента пока приедет группа. GPS глушилку не будешь долго держать включенной.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:11

  Investor_K написав:
  Slon_Nosov написав:раз пошла такая жара про защиту своей недвижимости и содержимого, может кому пригодится - прикольный цилиндр EVVA MCS, без пинов... и врят ли подобное есть у ваших друзей и соседей.

а вообще двери должны быть сертифицированы как минимум, хорошие замки, цилиндры и защита всего этого хозяйства + дсо.
почитайте форум про вскрытие дверей на сайте двери.ком.уа, не сочтите за рекламу, очень увлекательно.


Гроші на депозиті у надійному банку ще краще.


это не про деньги, это про то, что неприятно если в твоих вещах кто то копался.
для душевного спокойствия больше. да и ценность в том же ноуте не в железе, а в фотках и документах.
как то на метро минской хачи из камри предлагали посуду цептер, легкое б/у. послал нафиг,не догадался сходу полицию вызвать номера озвучить.

Вторая дверь может быть хоть китайской из Эпика. Задержать до момента пока приедет группа. GPS глушилку не будешь долго держать включенной.


в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке.
10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут

в догонку, при сигнализации они и в первую дверь вряд ли будут ломиться, не зная ради чего рискуют. на выход из дома тоже не 2-3 минуты может уйти.
есть байка, что еще вроде домушники не грабят хаты из которых борщом пахнет, типа денег в квартире нет - хозяева бедные.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 03 лис, 2021 13:21, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Щодо електроніки в замках - я, мабуть, трохи консервативний, але як на мене це ненадійно.

Обычный магнитный замок как на домофоне. Нет света разомкнутый. Нужен дополнительный аккумулятор. Покупал в Розетке.
Вор не будет ждать 6 часов возле второй двери (мы помним, что охранная группа где-то едет).
  Faceless написав:Дві дешеві двері - те саме, що одна дешева, лічені хвилини на злам, ще й незручно

Если вор не знает тип и марку замков на внутренней двери, то сходу это совсем не 2 минуты. Разве что механически ломать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:24

  flyman написав:Ціни на житло вже не по кишені для більшості українців
Вже з другої половини вересня на вторинному ринку житла у найбільших містах України спостерігається зниження активності покупців на 5−10%, порівнюючи із серпнем. За всіма ознаками, вже до кінця жовтня такі процеси спостерігатимуться у всіх обласних центрах країни.

Звичайно, така тенденція вже призвела до стабілізації цін: у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові середнє зростання вартості житла, порівнюючи з вереснем, вже не перевищує 1,5−2% у сегменті найбільш затребуваних квартир площею до 50 м² переважно у будинках радянської забудови. При цьому, що найважливіше, зростання цін зафіксовано лише у 10% виставлених на продаж квартир. В решті обласних центрів, за підсумками вересня, ціни взагалі майже не змінилися.


С начала коронакризиса покупали ипотечники и пуганые ("доллар - все"). Поседние оказались даже среди перекупов оказались, хоть и немного. Стоит ли удивляться, что они закончились, и такой спрос не может подпитываться вечно?
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 03 лис, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:26

  Slon_Nosov написав:[
есть байка, что еще вроде домушники не грабят хаты из которых борщом пахнет, типа денег в квартире нет - хозяева бедные.

не можу втриматись... а коли з хати пахнє .івном, то хазяї багаті.
всі знають, вступив в .акаху, гроші будуть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке.
10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут

Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:40

  Slon_Nosov написав:есть байка, что еще вроде домушники не грабят хаты из которых борщом пахнет, типа денег в квартире нет - хозяева бедные.

У меня стоит в прихожей аромадиффузор Culti с запахом борща. В лифт со мной тоже никто не хочет садиться. Двойной профит. В эпоху ковида - тройной.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:44

  Vlad442 написав:
  Slon_Nosov написав:в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке.
10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут

Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.

Сигнализация и охрана работают. Этой зимой залезли какие-то домушники в одесскую квартиру через окно, перекусив решетку. Только вошли в комнату - сработал датчик объемный и включился ревун. Они даже ничего открыть не успели - выскочили обратно через окно. Наряд был в течение чуть ли не 5 минут. Правда это ночью было. Но днем бы они, может, так нагло лезть в окно и не решились бы.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:фузор Culti с запахом борща. В лифт со мной тоже никто не хочет садиться. Двойной профит. В эпоху ковида


это байка от домушника из видео на ютубе, про то как метки ставят на двери, присматриваются к замкам и то что в хату с охраной лезть не будут. больше было похоже на рекламу охранных фирм, хотя и так очевидно что квартира должна быть на пульте.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:49

  Vlad442 написав:
  Slon_Nosov написав:в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке.
10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут

Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.


Ну почему же. Вот например если грабители наверняка знают что за дверями есть комната, заполненная золотыми слитками, а вторая комната до потолка забита наличными. Думаю такой расклад добавит отважности. :)
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