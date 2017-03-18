Додано: Сер 03 лис, 2021 13:11

Investor_K написав: Slon_Nosov написав: раз пошла такая жара про защиту своей недвижимости и содержимого, может кому пригодится - прикольный цилиндр EVVA MCS, без пинов... и врят ли подобное есть у ваших друзей и соседей.



а вообще двери должны быть сертифицированы как минимум, хорошие замки, цилиндры и защита всего этого хозяйства + дсо.

почитайте форум про вскрытие дверей на сайте двери.ком.уа, не сочтите за рекламу, очень увлекательно. раз пошла такая жара про защиту своей недвижимости и содержимого, может кому пригодится - прикольный цилиндр EVVA MCS, без пинов... и врят ли подобное есть у ваших друзей и соседей.а вообще двери должны быть сертифицированы как минимум, хорошие замки, цилиндры и защита всего этого хозяйства + дсо.почитайте форум про вскрытие дверей на сайте двери.ком.уа, не сочтите за рекламу, очень увлекательно.



Гроші на депозиті у надійному банку ще краще. Гроші на депозиті у надійному банку ще краще.

Вторая дверь может быть хоть китайской из Эпика. Задержать до момента пока приедет группа. GPS глушилку не будешь долго держать включенной.

это не про деньги, это про то, что неприятно если в твоих вещах кто то копался.для душевного спокойствия больше. да и ценность в том же ноуте не в железе, а в фотках и документах.как то на метро минской хачи из камри предлагали посуду цептер, легкое б/у. послал нафиг,не догадался сходу полицию вызвать номера озвучить.в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке.10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минутв догонку, при сигнализации они и в первую дверь вряд ли будут ломиться, не зная ради чего рискуют. на выход из дома тоже не 2-3 минуты может уйти.есть байка, что еще вроде домушники не грабят хаты из которых борщом пахнет, типа денег в квартире нет - хозяева бедные.