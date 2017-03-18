RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8824882588268827

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:52

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Slon_Nosov написав:в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке.
10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут

Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.

Сигнализация и охрана работают. Этой зимой залезли какие-то домушники в одесскую квартиру через окно, перекусив решетку. Только вошли в комнату - сработал датчик объемный и включился ревун. Они даже ничего открыть не успели - выскочили обратно через окно. Наряд был в течение чуть ли не 5 минут. Правда это ночью было. Но днем бы они, может, так нагло лезть в окно и не решились бы.


у товарища в средних этажах 20-ти этажки сработал датчик обьема, на этапе проникновения на веревке в окно, вьезд во двор заблокировали мусорными баками что бы выграть пару минут на отход. заметили сработку датчика и скрылись.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 13.07.09
Подякував: 681 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Охрана работает в первую очередь на уровне психологии. Мало какой вор захочет ждать, что бы лично убедиться сколько времени будет ехать наряд, возникает острое желание свалить, особенно когда ревун. А вдруг наряд вообще мимо дома едет в данный момент и будет на объекте через 2 минуты....или соседи с вилами и т.д.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 470
З нами з: 10.10.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:06

Модерация присутствует на форуме???

  Евгений Н. написав:
  Vlad442 написав:
  Slon_Nosov написав:в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке.
10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут

Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.


Ну почему же. Вот например если грабители наверняка знают что за дверями есть комната, заполненная золотыми слитками, а вторая комната до потолка забита наличными. Думаю такой расклад добавит отважности. :)

к чему этот бред?
давайте уже завязывать с замками
Прохожий
 
Повідомлень: 12502
З нами з: 05.06.13
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:08

  Slon_Nosov написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.

Сигнализация и охрана работают. Этой зимой залезли какие-то домушники в одесскую квартиру через окно, перекусив решетку. Только вошли в комнату - сработал датчик объемный и включился ревун. Они даже ничего открыть не успели - выскочили обратно через окно. Наряд был в течение чуть ли не 5 минут. Правда это ночью было. Но днем бы они, может, так нагло лезть в окно и не решились бы.


у товарища в средних этажах 20-ти этажки сработал датчик обьема, на этапе проникновения на веревке в окно, вьезд во двор заблокировали мусорными баками что бы выграть пару минут на отход. заметили сработку датчика и скрылись.

еще не вечер а уже начались окуительные истории :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 12502
З нами з: 05.06.13
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8824882588268827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2161, 2162, 2163
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21624 3983088
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 17:18
Vadim V
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
705 355990
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 17:38
Gremirk
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6950)
03.11.2021 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.