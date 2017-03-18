Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Slon_Nosov написав:в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке. 10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут
Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.
Сигнализация и охрана работают. Этой зимой залезли какие-то домушники в одесскую квартиру через окно, перекусив решетку. Только вошли в комнату - сработал датчик объемный и включился ревун. Они даже ничего открыть не успели - выскочили обратно через окно. Наряд был в течение чуть ли не 5 минут. Правда это ночью было. Но днем бы они, может, так нагло лезть в окно и не решились бы.
у товарища в средних этажах 20-ти этажки сработал датчик обьема, на этапе проникновения на веревке в окно, вьезд во двор заблокировали мусорными баками что бы выграть пару минут на отход. заметили сработку датчика и скрылись.
Охрана работает в первую очередь на уровне психологии. Мало какой вор захочет ждать, что бы лично убедиться сколько времени будет ехать наряд, возникает острое желание свалить, особенно когда ревун. А вдруг наряд вообще мимо дома едет в данный момент и будет на объекте через 2 минуты....или соседи с вилами и т.д.
Slon_Nosov написав:в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке. 10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут
Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.
Ну почему же. Вот например если грабители наверняка знают что за дверями есть комната, заполненная золотыми слитками, а вторая комната до потолка забита наличными. Думаю такой расклад добавит отважности.
к чему этот бред? давайте уже завязывать с замками
Прокачать замки, говорите Ua. Что ж. Лишним не будет. Спасибо. Как-то 2.5-х летний ребёнок по приколу закрылся, пока родители в коридор вышли. Хорошо, что смогли взять под контроль панику и уговорить ребёнка открыть замок, хотя шансов было мизер.
Востаннє редагувалось beee в Сер 03 лис, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.