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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Охрана работает в первую очередь на уровне психологии. Мало какой вор захочет ждать, что бы лично убедиться сколько времени будет ехать наряд, возникает острое желание свалить, особенно когда ревун. А вдруг наряд вообще мимо дома едет в данный момент и будет на объекте через 2 минуты....или соседи с вилами и т.д.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:06

Модерация присутствует на форуме???

  Евгений Н. написав:
  Vlad442 написав:
  Slon_Nosov написав:в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке.
10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут

Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.


Ну почему же. Вот например если грабители наверняка знают что за дверями есть комната, заполненная золотыми слитками, а вторая комната до потолка забита наличными. Думаю такой расклад добавит отважности. :)

к чему этот бред?
давайте уже завязывать с замками
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:05

Современный Жилой комплекс NadAl Sheba в Дубае

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А вы говорите у нас бетонные джунгли строят :mrgreen:
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прокачать замки, говорите Ua. Что ж. Лишним не будет. Спасибо.
Как-то 2.5-х летний ребёнок по приколу закрылся, пока родители в коридор вышли. Хорошо, что смогли взять под контроль панику и уговорить ребёнка открыть замок, хотя шансов было мизер.
Востаннє редагувалось beee в Сер 03 лис, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:14

  Xenon написав:Современный Жилой комплекс NadAl Sheba в Дубае

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А вы говорите у нас бетонные джунгли строят :mrgreen:


ну а можно такое в высоту слепить и на автомобили гнать. тут по крайней мере дворики есть
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:тут по крайней мере дворики есть

ну справедливости ради дворик тут под размер коврика для намаза не более)

даже не представляю количество овна на ветке если бы подобный "шедевр" построили под Киевом...
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:17

  Первый написав:
  UA написав:Ну нах таке писать?
Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.

Давайте без казок.


История без сказок. Коттеджный городок под киевом. 2016 или 2017 год. Дом на охране (не ДСО). Территория с охраной, простенькой. Обворован дом на расстоянии 200 м по прямой видимости от домика охраны. 400т зелени. И на рейнджровере хозяев уехали через проходную.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:31

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Так ставится по науке два замка, сувальдный или поршневый + цилиндрический, причём связанные.
+ ночник, на всякий случай, чтобы изнутри закрыть

Кроме этого по науке ставится охранная сигнализация и либо вторая дверь, либо сейф.

Для цього потрібно зрозуміти, що двоє дверей на вході - всяко кращі, ніж одні.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:49

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Slon_Nosov написав:еще вроде домушники не грабят хаты из которых борщом пахнет, типа денег в квартире нет - хозяева бедные.

О, то виходить, що класно Успіх замаскувався :D (в мене ще й молочними кашами пахне :lol: ) + ще й двері від забудовника)) + 2 недорогих замки :D

Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

п.с.
Правда - квартира на довго пустою не залишається і ще й графік хаотичний(бо діти можуть в будь-який час захотіти додому)
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:53

  adeges написав:
  Первый написав:
  UA написав:Ну нах таке писать?
Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.

Давайте без казок.


История без сказок. Коттеджный городок под киевом. 2016 или 2017 год. Дом на охране (не ДСО). Территория с охраной, простенькой. Обворован дом на расстоянии 200 м по прямой видимости от домика охраны. 400т зелени. И на рейнджровере хозяев уехали через проходную.

речь шла про ДХ, не нужно передергивать

какой коттеджный городок, какая охранная фирма?
на самом деле если хотят конкретно обнести то обнесут, тут вопрос целесообразности усилий и средств, в принципе вскрываются все замки, но например нарик не будет покупать отмычку за 80кгрн чтобы "бить по площадям")

мне охранная фирма декларирует что через 30 секунд после потери связи с датчиками они напрягаются а через 1 минуту это уже протокол проникновения, но если у меня дома гарантированно будет 1лям зелени то думаю что есть техсредства и для виртуального дублирования охранной системы)
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