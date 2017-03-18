Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Охрана работает в первую очередь на уровне психологии. Мало какой вор захочет ждать, что бы лично убедиться сколько времени будет ехать наряд, возникает острое желание свалить, особенно когда ревун. А вдруг наряд вообще мимо дома едет в данный момент и будет на объекте через 2 минуты....или соседи с вилами и т.д.
Slon_Nosov написав:в теории, у охранных фирм 10 мин без обратной связи приравнивается к сработке. 10 мин глушилки + 5-10 мин на приезд группы, итого минут 15-ть есть в запасе пройтись по хате. вторая дешевая дверь может занять от 30 сек, до пары минут
Может 10, может и 2. Не представляю настолько отважных грабителей, которые будут закладываться своей свободой на то, что группа приедет через 20 минут, а не через 5 и начнут возиться со второй дверью или сейфом.
Ну почему же. Вот например если грабители наверняка знают что за дверями есть комната, заполненная золотыми слитками, а вторая комната до потолка забита наличными. Думаю такой расклад добавит отважности.
к чему этот бред? давайте уже завязывать с замками
Прокачать замки, говорите Ua. Что ж. Лишним не будет. Спасибо. Как-то 2.5-х летний ребёнок по приколу закрылся, пока родители в коридор вышли. Хорошо, что смогли взять под контроль панику и уговорить ребёнка открыть замок, хотя шансов было мизер.
Востаннє редагувалось beee в Сер 03 лис, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Ну нах таке писать? Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.
Давайте без казок.
История без сказок. Коттеджный городок под киевом. 2016 или 2017 год. Дом на охране (не ДСО). Территория с охраной, простенькой. Обворован дом на расстоянии 200 м по прямой видимости от домика охраны. 400т зелени. И на рейнджровере хозяев уехали через проходную.
UA написав:Ну нах таке писать? Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.
Давайте без казок.
История без сказок. Коттеджный городок под киевом. 2016 или 2017 год. Дом на охране (не ДСО). Территория с охраной, простенькой. Обворован дом на расстоянии 200 м по прямой видимости от домика охраны. 400т зелени. И на рейнджровере хозяев уехали через проходную.
речь шла про ДХ, не нужно передергивать
какой коттеджный городок, какая охранная фирма? на самом деле если хотят конкретно обнести то обнесут, тут вопрос целесообразности усилий и средств, в принципе вскрываются все замки, но например нарик не будет покупать отмычку за 80кгрн чтобы "бить по площадям")
мне охранная фирма декларирует что через 30 секунд после потери связи с датчиками они напрягаются а через 1 минуту это уже протокол проникновения, но если у меня дома гарантированно будет 1лям зелени то думаю что есть техсредства и для виртуального дублирования охранной системы)