Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Видео это заибись. Только нужно 5-6 операторов чтобы отслеживать все камеры в реальном времени.
Ну нах таке писать? Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.
Давайте без казок.
Квартиру в Джеке вскрыли отмычками или подбором (хз) без повреждения замков, а не болгаркой. Чего вы на болгарках зациклились?
Успіх написав:Що він несе🤦 Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину
Та прям, два експерти - Долярчик і Франт, обидва нічого не знають про сучасні матеріали, якісних дверей ніколи не бачили, але як дурню постить - найперші. Є відео, де ці двери давали всім бажаючим спробувати, і будь-який інструмент на вибір. За пару годин їх понівечили вщент, але так і не змогли відчинити.
Первый написав:Ну нах таке писать? Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.
Давайте без казок.
Квартиру в Джеке вскрыли отмычками или подбором (хз) без повреждения замков, а не болгаркой. Чего вы на болгарках зациклились?
Посмотрел упоминаемые здесь цилиндры замков за 17 кгрн, ключи к ним за 4 кгрн,дубликаты к которым можно купить только у дилера, и подумал" А в нашей стране дилер точно не сольет копию ключа за небольшое вознаграждение ?"
Hotab написав:Посмотрел упоминаемые здесь цилиндры замков за 17 кгрн, ключи к ним за 4 кгрн,дубликаты к которым можно купить только у дилера, и подумал" А в нашей стране дилер точно не сольет копию ключа за небольшое вознаграждение ?"
Им репутация дороже. Там хватает клиентов, которые могут им закончить бизнес навсегда
Успіх написав:Що він несе🤦 Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину
Та прям, два експерти - Долярчик і Франт, обидва нічого не знають про сучасні матеріали, якісних дверей ніколи не бачили, але як дурню постить - найперші. Є відео, де ці двери давали всім бажаючим спробувати, і будь-який інструмент на вибір. За пару годин їх понівечили вщент, але так і не змогли відчинити.
Тогда и замок Журавель в арсенал запишите, на Ютубе ноль видео как его можно вскрыть. Делают в Кременчуге. Я их поставил во всю свою коммерцию. С болгаркой квартиры давно никто не грабит, во первых ей нужна розетка во вторых на шум сбежится весь подьезд.