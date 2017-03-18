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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 882688278828882988308831>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:01

  Первый написав:
  UA написав:Видео это заибись. Только нужно 5-6 операторов чтобы отслеживать все камеры в реальном времени.

Ну нах таке писать?
Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.

Давайте без казок.

Квартиру в Джеке вскрыли отмычками или подбором (хз) без повреждения замков, а не болгаркой.
Чего вы на болгарках зациклились?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Обворован дом на расстоянии 200 м по прямой видимости от домика охраны. 400т зелени. И на рейнджровере хозяев уехали через проходную

Ну, охорона за 50К буде мовчати до кінця життя ;)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Що він несе🤦 Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину

Та прям, два експерти - Долярчик і Франт, обидва нічого не знають про сучасні матеріали, якісних дверей ніколи не бачили, але як дурню постить - найперші.
Є відео, де ці двери давали всім бажаючим спробувати, і будь-який інструмент на вибір. За пару годин їх понівечили вщент, але так і не змогли відчинити.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:14

  UA написав:
  Первый написав:Ну нах таке писать?
Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.

Давайте без казок.

Квартиру в Джеке вскрыли отмычками или подбором (хз) без повреждения замков, а не болгаркой.
Чего вы на болгарках зациклились?

Я зациклився?

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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:15

Посмотрел упоминаемые здесь цилиндры замков за 17 кгрн, ключи к ним за 4 кгрн,дубликаты к которым можно купить только у дилера, и подумал" А в нашей стране дилер точно не сольет копию ключа за небольшое вознаграждение ?" :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:17

  Hotab написав:Посмотрел упоминаемые здесь цилиндры замков за 17 кгрн, ключи к ним за 4 кгрн,дубликаты к которым можно купить только у дилера, и подумал" А в нашей стране дилер точно не сольет копию ключа за небольшое вознаграждение ?" :mrgreen:

Им репутация дороже. Там хватает клиентов, которые могут им закончить бизнес навсегда
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:35

  Faceless написав:
  Успіх написав:Що він несе🤦 Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину

Та прям, два експерти - Долярчик і Франт, обидва нічого не знають про сучасні матеріали, якісних дверей ніколи не бачили, але як дурню постить - найперші.
Є відео, де ці двери давали всім бажаючим спробувати, і будь-який інструмент на вибір. За пару годин їх понівечили вщент, але так і не змогли відчинити.

Тогда и замок Журавель в арсенал запишите, на Ютубе ноль видео как его можно вскрыть. Делают в Кременчуге. Я их поставил во всю свою коммерцию. С болгаркой квартиры давно никто не грабит, во первых ей нужна э/энергия, во вторых на шум сбежится весь подьезд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:44

  Первый написав:
  UA написав:
  Первый написав:Ну нах таке писать?
Прям бачу як бригада з кавказу здала паспорти і пішла болгарками вирізати поверх дверей. А в цей час охорона сліпа і нічого не бачить. Нах таке робити в Джеку, якщо поряд стоїть сталінка з простим кодовим замком на парадному і усьо.

Давайте без казок.

Квартиру в Джеке вскрыли отмычками или подбором (хз) без повреждения замков, а не болгаркой.
Чего вы на болгарках зациклились?

Я зациклився?

Зображення

Взять 5 кгрн и БУ ноут?
Это про Джек?
Скажите ещё что в Джеке квартиры чернобыльцам и матерям одиночкам бесплатно давали.
Кавказцы приходят в Джек чтобы обеспечить на несколько лет вперед целое село на родине.
так сказать сорвать Джек пот :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:История без сказок. Коттеджный городок под киевом. 2016 или 2017 год. Дом на охране (не ДСО). Территория с охраной, простенькой. Обворован дом на расстоянии 200 м по прямой видимости от домика охраны. 400т зелени. И на рейнджровере хозяев уехали через проходную.

На таких суммах налом совсем другие расклады. Напомню историю. Явно не простых домушников ловили.
https://timenote.info/ru/events/Gosohra ... pod-Kievom
Нормальные люди систематически такие суммы дома не хранят. Бриллиантовые прокуроры на работе в сейфе, лендлорды в недвиге. Кто хранит, могли бы озаботиться посадить бабушку (которой спокойная честная жизнь за небольшое вознаграждение дороже миллионов) с тревожной кнопкой в подсобке.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 03 лис, 2021 19:05, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:например нарик не будет покупать отмычку за 80кгрн чтобы "бить по площадям")

Он вломится в дом и будет пытать хозяев чтобы открыли сейф. Потом убьет. Мало таких случаев?
Vlad442
 
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