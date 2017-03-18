RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 88278828882988308831>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Тогда и замок Журавель в арсенал запишите, на Ютубе ноль видео как его можно вскрыть. Делают в Кременчуге. Я их поставил во всю свою коммерцию. С болгаркой квартиры давно никто не грабит, во первых ей нужна э/энергия, во вторых на шум сбежится весь подьезд.

Анекдот в тему.

Встречаются два профессора математики. Первый, вздыхая:
- Коллега, а ведь меня опять обокрали! Второй:
- Представьте себе, коллега, я раз и навсегда решил эту проблему! Первый:
- Хм... интересно было бы узнать, как. Второй:
- Я использовал теорию вероятности и поставил на свою дверь шесть самых дешевых китайских замков! Первый:
- Ну и при чем тут теория вероятности, если их все можно открыть одним ключом?! Второй:
- Не скажите, коллега! Когда я выхожу из дома, я три замка закрываю, а три - нет!
Vlad442
 
Повідомлень: 8490
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:08

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:например нарик не будет покупать отмычку за 80кгрн чтобы "бить по площадям")

Он вломится в дом и будет пытать хозяев чтобы открыли сейф. Потом убьет. Мало таких случаев?

зачем вырезать цитату из сообщения?

или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)
Прохожий
 
Повідомлень: 12511
З нами з: 05.06.13
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:09

Vlad442 накладные замки я ставлю на длинные шпильки и под них удлиняю ключи, чтобы 99% отмычек личинку банально не достали.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8950
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1602 раз.
Подякували: 2326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:зачем вырезать цитату из сообщения?

Чтобы отметить, что есть и другие способы завладеть ценностями. При этом взлом не самый неприятный.
  Прохожий написав:или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)

Судя по вашим сообщениям вы в возрасте и не в очень хорошей физической форме. Сидите, потягиваете виски в своем доме и вдруг разбивается окно и туда залетают два спортивных гопника. Успеете добежать до сейфа с дробовиком и открыть его?
Или услышали шум на улице, выскочили с дробовиком и тут из темного угла налетают нарушители.
С точки зрения безопасности частный дом это дно.

Ладно, разговор не про это. Лучший способ не иметь неприятностей это жить скромно и не хранить крупные суммы наличных дома.
Vlad442
 
Повідомлень: 8490
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Vlad442 накладные замки я ставлю на длинные шпильки и под них удлиняю ключи, чтобы 99% отмычек личинку банально не достали.

Увеличив расстояние от ригеля до дверного полотна, вы подставляетесь под такой девайс, который входит, кстати, в топ продаж.
https://rozetka.com.ua/stahl_44015_scra ... DaEALw_wcB
Vlad442
 
Повідомлень: 8490
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:19

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:тут по крайней мере дворики есть

ну справедливости ради дворик тут под размер коврика для намаза не более)

даже не представляю количество овна на ветке если бы подобный "шедевр" построили под Киевом...

машалла! вам так не жити...
https://www.nakheel.com/nakheel-residen ... illas.html
change_pm
 
Повідомлень: 4886
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:20

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:зачем вырезать цитату из сообщения?

Чтобы отметить, что есть и другие способы завладеть ценностями. При этом взлом не самый неприятный.
  Прохожий написав:или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)

Судя по вашим сообщениям вы в возрасте и не в очень хорошей физической форме. Сидите, потягиваете виски в своем доме и вдруг разбивается окно и туда залетают два спортивных гопника. Успеете добежать до сейфа с дробовиком и открыть его?
Или услышали шум на улице, выскочили с дробовиком и тут из темного угла налетают нарушители.
С точки зрения безопасности частный дом это дно.

Ладно, разговор не про это. Лучший способ не иметь неприятностей это жить скромно и не хранить крупные суммы наличных дома.

кстати а чего вы взяли что дробовик всенепременно должен быть в сейфе? в реальной жизни?
ну да ладно вы теоретик продолжайте дальше фантазировать)

лучше с виталлианой но в ЛС :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 12511
З нами з: 05.06.13
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:кстати а чего вы взяли что дробовик всенепременно должен быть в сейфе? в реальной жизни?

Жить с дробовиком под рукой - разве это жизнь? Тогда уже лучше поселиться в теплой европейской стране (Испании или Италии, не помню) где можно ходить в туалет без дробовика.
Vlad442
 
Повідомлень: 8490
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:30

Из цикла реальные сделки.
Знакомые продали 2к Науки 55, 75м за 85к, частично с мебелью. Дом 2014года, года три назад делали бюджетный апгрейт ремонта от строителей. Экспозиция меньше недели, говорят чуть дороже еще в их доме есть. Сделка без рыл.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1618
З нами з: 10.09.11
Подякував: 506 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:30

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:кстати а чего вы взяли что дробовик всенепременно должен быть в сейфе? в реальной жизни?

Жить с дробовиком под рукой - разве это жизнь? Тогда уже лучше поселиться в теплой европейской стране (Испании или Италии, не помню) где можно ходить в туалет без дробовика.
Или иметь всегда под рукой цианид. Быстро выпил и все. Тебя уже не смогут ограбить.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6978
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 88278828882988308831>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2161, 2162, 2163
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21624 3983223
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 17:18
Vadim V
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
705 356006
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 17:38
Gremirk
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34519)
03.11.2021 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.