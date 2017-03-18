Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Тогда и замок Журавель в арсенал запишите, на Ютубе ноль видео как его можно вскрыть. Делают в Кременчуге. Я их поставил во всю свою коммерцию. С болгаркой квартиры давно никто не грабит, во первых ей нужна э/энергия, во вторых на шум сбежится весь подьезд.
Анекдот в тему.
Встречаются два профессора математики. Первый, вздыхая: - Коллега, а ведь меня опять обокрали! Второй: - Представьте себе, коллега, я раз и навсегда решил эту проблему! Первый: - Хм... интересно было бы узнать, как. Второй: - Я использовал теорию вероятности и поставил на свою дверь шесть самых дешевых китайских замков! Первый: - Ну и при чем тут теория вероятности, если их все можно открыть одним ключом?! Второй: - Не скажите, коллега! Когда я выхожу из дома, я три замка закрываю, а три - нет!
Прохожий написав:зачем вырезать цитату из сообщения?
Чтобы отметить, что есть и другие способы завладеть ценностями. При этом взлом не самый неприятный.
Прохожий написав:или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)
Судя по вашим сообщениям вы в возрасте и не в очень хорошей физической форме. Сидите, потягиваете виски в своем доме и вдруг разбивается окно и туда залетают два спортивных гопника. Успеете добежать до сейфа с дробовиком и открыть его? Или услышали шум на улице, выскочили с дробовиком и тут из темного угла налетают нарушители. С точки зрения безопасности частный дом это дно.
Ладно, разговор не про это. Лучший способ не иметь неприятностей это жить скромно и не хранить крупные суммы наличных дома.
Прохожий написав:зачем вырезать цитату из сообщения?
Чтобы отметить, что есть и другие способы завладеть ценностями. При этом взлом не самый неприятный.
Прохожий написав:или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)
Судя по вашим сообщениям вы в возрасте и не в очень хорошей физической форме. Сидите, потягиваете виски в своем доме и вдруг разбивается окно и туда залетают два спортивных гопника. Успеете добежать до сейфа с дробовиком и открыть его? Или услышали шум на улице, выскочили с дробовиком и тут из темного угла налетают нарушители. С точки зрения безопасности частный дом это дно.
Ладно, разговор не про это. Лучший способ не иметь неприятностей это жить скромно и не хранить крупные суммы наличных дома.
кстати а чего вы взяли что дробовик всенепременно должен быть в сейфе? в реальной жизни? ну да ладно вы теоретик продолжайте дальше фантазировать)
Из цикла реальные сделки. Знакомые продали 2к Науки 55, 75м за 85к, частично с мебелью. Дом 2014года, года три назад делали бюджетный апгрейт ремонта от строителей. Экспозиция меньше недели, говорят чуть дороже еще в их доме есть. Сделка без рыл.