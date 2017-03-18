Додано: Сер 03 лис, 2021 19:02

vitaliian написав: Тогда и замок Журавель в арсенал запишите, на Ютубе ноль видео как его можно вскрыть. Делают в Кременчуге. Я их поставил во всю свою коммерцию. С болгаркой квартиры давно никто не грабит, во первых ей нужна э/энергия, во вторых на шум сбежится весь подьезд. Тогда и замок Журавель в арсенал запишите, на Ютубе ноль видео как его можно вскрыть. Делают в Кременчуге. Я их поставил во всю свою коммерцию. С болгаркой квартиры давно никто не грабит, во первых ей нужна э/энергия, во вторых на шум сбежится весь подьезд.

Анекдот в тему.Встречаются два профессора математики. Первый, вздыхая:- Коллега, а ведь меня опять обокрали! Второй:- Представьте себе, коллега, я раз и навсегда решил эту проблему! Первый:- Хм... интересно было бы узнать, как. Второй:- Я использовал теорию вероятности и поставил на свою дверь шесть самых дешевых китайских замков! Первый:- Ну и при чем тут теория вероятности, если их все можно открыть одним ключом?! Второй:- Не скажите, коллега! Когда я выхожу из дома, я три замка закрываю, а три - нет!