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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:32
Vlad442 написав: Прохожий написав:
кстати а чего вы взяли что дробовик всенепременно должен быть в сейфе? в реальной жизни?
Жить с дробовиком под рукой - разве это жизнь? Тогда уже лучше поселиться в теплой европейской стране (Испании или Италии, не помню) где можно ходить в туалет без дробовика
.
смешной вы...
в Испании и Италии наркоманы(и не только) не вламываются в дома? не пытают и не убивают хозяев? рили?
тогда продолжайте жить в своем иллюзорном мире
кстати Я хожу в туалет даже без клюшки для гольфа)
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:36
Бывалый написав:
Из цикла реальные сделки.
Знакомые продали 2к Науки 55, 75м за 85к, частично с мебелью. Дом 2014года, года три назад делали бюджетный апгрейт ремонта от строителей. Экспозиция меньше недели, говорят чуть дороже еще в их доме есть. Сделка без рыл.
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но это как бы оффтоп в контексте ветки, нужно про замки и двери
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:37
Investor_K написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
кстати а чего вы взяли что дробовик всенепременно должен быть в сейфе? в реальной жизни?
Жить с дробовиком под рукой - разве это жизнь? Тогда уже лучше поселиться в теплой европейской стране (Испании или Италии, не помню) где можно ходить в туалет без дробовика.
Или иметь всегда под рукой цианид. Быстро выпил и все. Тебя уже не смогут ограбить.
как вариант УА под кроватью держит топор
интересно колода строит рядом с кроватью?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:40
На самом деле на последних страницах подняли очень важный вопрос. Безопасность. Одна из первичных потребностей человека. В американских фильмах входные двери в дома со стеклянными дверьми (какие тут секретки за много тысяч) и нет заборов, хотя там негры и наркоманы. У нас трехметровые заборы в коттеджных поселках, охрана, сигнализация и все равно случаются эксцессы.
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Vlad442
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:41
Прохожий написав: Vlad442 написав:
Он вломится в дом и будет пытать хозяев чтобы открыли сейф
Прохожий написав:
например нарик не будет покупать отмычку за 80кгрн чтобы "бить по площадям")
. Потом убьет. Мало таких случаев?
зачем вырезать цитату из сообщения?
или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)
Теория. На практике того же коттеджного городка. Полгода назад. 6 вечера. Через забор дома с поля. 4 человека. Зашли в дом с семьей. Немного или точнее не совсем немного помучали хозяина. Он перевел им деньги со всех карт и и отдал копеечный нал что был плюс украшения что были. Перезли через забор, и были таковы. Их потом поймали - они с год так орудовали. Но шли насколько понимаю идейно - к чиновникам и бывшим чиновникам.
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adeges
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:41
Прохожий написав: Vlad442 написав:
Он вломится в дом и будет пытать хозяев чтобы открыли сейф
Прохожий написав:
например нарик не будет покупать отмычку за 80кгрн чтобы "бить по площадям")
. Потом убьет. Мало таких случаев?
зачем вырезать цитату из сообщения?
или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)
кажется кто то путает божий дар с яичницей...
и потом тот кто стрелял сядет, а его еще раз обнесут, пока законы не поменяют.
имхо, отмычка больше для аварийщиков что бы не портить дорогие двери. перехватить на улице и отобрать ключи проще и дешевле, тем более все в масках. реально взрослые дяди, не живут сами, пока папа деньги скирдует парни сауну топят, периметр охраняют. коммерсы, что по 200 000 доралов дома/квартире держат, что то из серии дойных коров себе еще заработают... ну а обычные люди с +-2000 на черный день - то статистика, у многих и того нет. есть много примеров краж, где помимо мелочи в грн, бухло из холодильника забирали. нельзя всех воров под одну гребенку причесывать, квалификация разная и добыча тоже.
ЗЫ иногда что бы спастись от акулы, не обязательно уметь плавать быстрее акулы - достаточно плыть быстрее соседа рядом...
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:42
Бывалый написав:
Из цикла реальные сделки.
Знакомые продали 2к Науки 55, 75м за 85к, частично с мебелью. Дом 2014года, года три назад делали бюджетный апгрейт ремонта от строителей. Экспозиция меньше недели, говорят чуть дороже еще в их доме есть. Сделка без рыл.
Для обжитого новостроя чуть больше тысячи за метр это очень недорого.
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Vlad442
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:42
Прохожий написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
зачем вырезать цитату из сообщения?
Чтобы отметить, что есть и другие способы завладеть ценностями. При этом взлом не самый неприятный.
Прохожий написав:
или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)
Судя по вашим сообщениям вы в возрасте и не в очень хорошей физической форме. Сидите, потягиваете виски в своем доме и вдруг разбивается окно и туда залетают два спортивных гопника. Успеете добежать до сейфа с дробовиком и открыть его?
Или услышали шум на улице, выскочили с дробовиком и тут из темного угла налетают нарушители.
С точки зрения безопасности частный дом это дно.
Ладно, разговор не про это. Лучший способ не иметь неприятностей это жить скромно и не хранить крупные суммы наличных дома.
кстати а чего вы взяли что дробовик всенепременно должен быть в сейфе? в реальной жизни?
ну да ладно вы теоретик продолжайте дальше фантазировать)
лучше с виталлианой но в ЛС
Ну, если в доме дети, то стОит
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Faceless
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:44
Faceless написав: Успіх написав:
Що він несе🤦 Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину
Та прям, два експерти - Долярчик і Франт, обидва нічого не знають про сучасні матеріали, якісних дверей ніколи не бачили, але як дурню постить - найперші.
Є відео, де ці двери давали всім бажаючим спробувати, і будь-який інструмент на вибір. За пару годин їх понівечили вщент, але так і не змогли відчинити.
А хто каже "відчинити"?
Тупо ті "пальчик" обрізати(великою болгаркою) і дЄлов-то!
І нехай не звиздить той чел на ютубі, що круг не достане - там спокійно все дістається!
Скільки там треба дістати - 16см? 20см?
Поставити коло 600мм і все
Так що на кожний лом - знайдеться ще міцніший лом!©
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 03 лис, 2021 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:46
Slon_Nosov написав: Прохожий написав: Vlad442 написав:Он вломится в дом и будет пытать хозяев чтобы открыли сейф
. Потом убьет. Мало таких случаев?
зачем вырезать цитату из сообщения?
или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)
кажется кто то путает божий дар с яичницей...
и потом тот кто стрелял сядет, а его еще раз обнесут, пока законы не поменяют.
имхо, отмычка больше для аварийщиков что бы не портить дорогие двери. перехватить на улице и отобрать ключи проще и дешевле, тем более все в масках. реально взрослые дяди, не живут сами, пока папа деньги скирдует парни сауну топят, периметр охраняют. коммерсы, что по 200 000 доралов дома/квартире держат, что то из серии дойных коров себе еще заработают... ну а обычные люди с +-2000 на черный день - то статистика, у многих и того нет. есть много примеров краж, где помимо мелочи в грн, бухло из холодильника забирали. нельзя всех воров под одну гребенку причесывать, квалификация разная и добыча тоже.
ЗЫ иногда что бы спастись от акулы, не обязательно уметь плавать быстрее акулы - достаточно плыть быстрее соседа рядом...
Не сядет, на территории своего дома или квартиры - имеет право, достаточно дел, то подтверждающих. Объективно это вообще оптимальнач развязка, так как точно -1 вор
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