Додано: Сер 03 лис, 2021 19:41

Прохожий написав: Vlad442 написав: Прохожий написав: например нарик не будет покупать отмычку за 80кгрн чтобы "бить по площадям") например нарик не будет покупать отмычку за 80кгрн чтобы "бить по площадям")

Он вломится в дом и будет пытать хозяев чтобы открыли сейф. Потом убьет. Мало таких случаев? . Потом убьет. Мало таких случаев?

зачем вырезать цитату из сообщения?



или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг) зачем вырезать цитату из сообщения?или вломится в дом и получит из дробовика в грудину и поедет на морг)

кажется кто то путает божий дар с яичницей...и потом тот кто стрелял сядет, а его еще раз обнесут, пока законы не поменяют.имхо, отмычка больше для аварийщиков что бы не портить дорогие двери. перехватить на улице и отобрать ключи проще и дешевле, тем более все в масках. реально взрослые дяди, не живут сами, пока папа деньги скирдует парни сауну топят, периметр охраняют. коммерсы, что по 200 000 доралов дома/квартире держат, что то из серии дойных коров себе еще заработают... ну а обычные люди с +-2000 на черный день - то статистика, у многих и того нет. есть много примеров краж, где помимо мелочи в грн, бухло из холодильника забирали. нельзя всех воров под одну гребенку причесывать, квалификация разная и добыча тоже.ЗЫ иногда что бы спастись от акулы, не обязательно уметь плавать быстрее акулы - достаточно плыть быстрее соседа рядом...