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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:Що він несе Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину

Та прям, два експерти - Долярчик і Франт, обидва нічого не знають про сучасні матеріали, якісних дверей ніколи не бачили, але як дурню постить - найперші.
Є відео, де ці двери давали всім бажаючим спробувати, і будь-який інструмент на вибір. За пару годин їх понівечили вщент, але так і не змогли відчинити.

А хто каже "відчинити"?
Тупо ті "пальчик" обрізати(великою болгаркою) і дЄлов-то!
І нехай не звиздить той чел на ютубі, що круг не достане - там спокійно все дістається!
Скільки там треба дістати - 16см? 20см?
Наприклад, такі круги:
30см діаметр - 20см достане
https://megatool.com.ua/bosch-expert-steel-305-mm-z60/
35см - 25см достане!
https://dnipro-m.ua/uk/tovar/pilnyj-dis ... cteristics

А є і ще більшого діаметру!

Так що на кожний лом - знайдеться ще міцніший лом!
Ох, невігластво - ваше друге "я". Ну с Франтом все зрозуміло - там періодичний делірій, скиглення, скавучання та дуркування. Не беріть з того приклад
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Так що на кожний лом - знайдеться ще міцніший лом!©

Есть такая технология, когда внутри трубы/корпуса из мягкого металла есть вставка/пруток из закаленного. Болгарка скользит, прокручивает его внутри медного корпуса, но не может перерезать. Не слышали?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 03 лис, 2021 19:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Теория. На практике того же коттеджного городка. Полгода назад. 6 вечера. Через забор дома с поля. 4 человека. Зашли в дом с семьей. Немного или точнее не совсем немного помучали хозяина. Он перевел им деньги со всех карт и и отдал копеечный нал что был плюс украшения что были. Перезли через забор, и были таковы.

назовите уже этот уникальный коттеджный городок!
как правило в коттеджном городке у домовладения нет забора с ПОЛЕМ...
не путайте с домом в селе
ну кому и кобыла невеста :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:как правило в коттеджном городке у домовладения нет забора с ПОЛЕМ...

А с чем граничат коттеджные поселки? Элитные с лесом, обычные с полем с одной стороны и трассой с другой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ну, если в доме дети, то стОит

Вы вроде модератор а поощряете 2й день флуд и оффтоп
кстати стартаните ветку про безопасность жилища, могу много чего рассказать из практики, но тут не буду ибо читаем название ветки)

апд
кстати хорошая тема замки/двериVSсигнализация, могу подискутировать но не в этой ветке)
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 03 лис, 2021 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:. С болгаркой квартиры давно никто не грабит, во первых ей нужна э/энергия, во вторых на шум сбежится весь подьезд

1. Якщо новозданий будинок, то в перший рік - без проблем можна ходити по поверхах з великою болгаркою на плечі!
2. Щитову відкрити - раз плюнути, а там можна "жучка" на дроти кинути!
3. Перед цим - можна вхолосту 2-3 дні на коридорі "пожужукати"(типу кусок труби порізати на загальному коридорі) і переконатись, наскільки всім пох, або наскільки легко можна відмазатись(тут, наче трубу ріжу, а тут вже замок) ;)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:08

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:[quote="53Що він несе Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину

Та прям, два експерти - Долярчик і Франт, обидва нічого не знають про сучасні матеріали, якісних дверей ніколи не бачили, але як дурню постить - найперші.
Є відео, де ці двери давали всім бажаючим спробувати, і будь-який інструмент на вибір. За пару годин їх понівечили вщент, але так і не змогли відчинити.

А хто каже "відчинити"?
Тупо ті "пальчик" обрізати(великою болгаркою) і дЄлов-то!
І нехай не звиздить той чел на ютубі, що круг не достане - там спокійно все дістається!
Скільки там треба дістати - 16см? 20см?
Наприклад, такі круги:
30см діаметр - 20см достане
https://megatool.com.ua/bosch-expert-steel-305-mm-z60/
35см - 25см достане!
https://dnipro-m.ua/uk/tovar/pilnyj-dis ... cteristics

А є і ще більшого діаметру!

Так що на кожний лом - знайдеться ще міцніший лом!
-----
Ох, невігластво - ваше друге "я". Ну с Франтом все зрозуміло - там періодичний делірій, скиглення, скавучання та дуркування. Не беріть з того приклад[/quote]

------
Тут трохи заступив - вже виправив в себе :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:09

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:как правило в коттеджном городке у домовладения нет забора с ПОЛЕМ...

А с чем граничат коттеджные поселки? Элитные с лесом, обычные с полем с одной стороны и трассой с другой.

смотрю у вас тоже проблема с пониманием прочитанного
ну да ладно, предлагаю этот 2хдневный флуд завершить
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