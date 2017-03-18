Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Успіх написав:Що він несе Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину
Та прям, два експерти - Долярчик і Франт, обидва нічого не знають про сучасні матеріали, якісних дверей ніколи не бачили, але як дурню постить - найперші. Є відео, де ці двери давали всім бажаючим спробувати, і будь-який інструмент на вибір. За пару годин їх понівечили вщент, але так і не змогли відчинити.
adeges написав:Теория. На практике того же коттеджного городка. Полгода назад. 6 вечера. Через забор дома с поля. 4 человека. Зашли в дом с семьей. Немного или точнее не совсем немного помучали хозяина. Он перевел им деньги со всех карт и и отдал копеечный нал что был плюс украшения что были. Перезли через забор, и были таковы.
назовите уже этот уникальный коттеджный городок! как правило в коттеджном городке у домовладения нет забора с ПОЛЕМ... не путайте с домом в селе ну кому и кобыла невеста
vitaliian написав:. С болгаркой квартиры давно никто не грабит, во первых ей нужна э/энергия, во вторых на шум сбежится весь подьезд
1. Якщо новозданий будинок, то в перший рік - без проблем можна ходити по поверхах з великою болгаркою на плечі! 2. Щитову відкрити - раз плюнути, а там можна "жучка" на дроти кинути! 3. Перед цим - можна вхолосту 2-3 дні на коридорі "пожужукати"(типу кусок труби порізати на загальному коридорі) і переконатись, наскільки всім пох, або наскільки легко можна відмазатись(тут, наче трубу ріжу, а тут вже замок)
Faceless написав:[quote="53Що він несе Він мабуть, теж бачив болгарку лише на вітрині магазину
Та прям, два експерти - Долярчик і Франт, обидва нічого не знають про сучасні матеріали, якісних дверей ніколи не бачили, але як дурню постить - найперші. Є відео, де ці двери давали всім бажаючим спробувати, і будь-який інструмент на вибір. За пару годин їх понівечили вщент, але так і не змогли відчинити.