|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:25
adeges написав:
На практике того же коттеджного городка. Полгода назад. 6 вечера. Через забор дома с поля. 4 человека. Зашли в дом с семьей. Немного или точнее не совсем немного помучали хозяина. Он перевел им деньги со всех карт и и отдал копеечный нал что был плюс украшения что были. Перезли через забор, и были таковы. Их потом поймали - они с год так орудовали. Но шли насколько понимаю идейно - к чиновникам и бывшим чиновникам
.
Ехххх, а я мрію, щоб така група(краще з 10 чел) була невловима!))
Типу, колишні спецназівці/морські котики і т.п.
Діяли завжди акуратно і розумно!(грабували б лише не чесних суддів/прокурорів/депутатів і т.п.)
А головне, наводили б страх на інших, щоб інші боялись красти/пиляти бюджет!
А щоб наводити страх - ця група невловимих справедливців
, завжди б відрізала дві руки(до ліктя) чиновнику і залишала б записку - "Більше не кради і другим це скажи!"
Думаю, якщо б за рік було б хоч 20 таких випадків, то вже б корупція знизилась на половину! А далі - і до 90% дійшло б!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 03 лис, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1864
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:26
Прохожий написав: beee написав:
Забудьте про хранение денег дома.
Вас будут пытать и вы всё отдадите. Такое было у наших родственников в Киеве.
Уборщица открыла двери, всех лицом в пол. Отдали всё.
это к дешевею или дорожаю???
предлагаю в который раз завершить этот аццкий оффтоп!
"храните деньги в сберегательной кассе"(с)
Нормальная тема и важный аспект.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6981
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:26
Прохожий
по теме сказать нечего, так хоть какая то жизнь на форуме....
реальные кейсы мало кто пишет, в основном треп для поддержания ветки.
можно про обвал на рынке полупроводников и сопутствующие проблемы с производством авто, видеокарт поговорить...
к слову, цены на видеокарты похожи на рост недвиги, да и биткоин тоже демонстрирует чудеса неадекватной реальности.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2134
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:27
beee написав:
Забудьте про хранение денег дома.
Вас будут пытать и вы всё отдадите. Такое было у наших родственников в Киеве.
Уборщица открыла двери, всех лицом в пол. Отдали всё.
а у меня у знакомого вынесли 300к с ячейки, причем банк приличный.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5372
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2530 раз.
- Подякували: 1364 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:30
Slon_Nosov написав:Прохожий
по теме сказать нечего, так хоть какая то жизнь на форуме....
реальные кейсы мало кто пишет, в основном треп для поддержания ветки.
можно про обвал на рынке полупроводников и сопутствующие проблемы с производством авто, видеокарт поговорить...
к слову, цены на видеокарты похожи на рост недвиги, да и биткоин тоже демонстрирует чудеса неадекватной реальности.
уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать
мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12514
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:30
beee написав:
Забудьте про хранение денег дома.
Вас будут пытать и вы всё отдадите. Такое было у наших родственников в Киеве.
Уборщица открыла двери, всех лицом в пол. Отдали всё.
Если соседи дружные, то на шум могут вызвать полицию или сами вмешаться (если чувствуют силы).
А бывают такие отношения между соседями, что фиг поднимут тревогу. Типа так ему и надо кАзлу.
И самое главное - Храните сбережения в квадратных метрах.
Альтернативы нет.
Если только ФРС ставку не поднимет
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6084
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:35
UA написав:
И самое главное - Храните сбережения в квадратных метрах.
Альтернативы нет
Ну от!
А я скільки разів вже тут казав:
"Бетон - ..амно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1864
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:36
Успіх написав: UA написав:
И самое главное - Храните сбережения в квадратных метрах.
Альтернативы нет
Ну от!
А я скільки разів вже тут казав:
"Бетон - ..амно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©😁
1587 раз.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6981
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:49
Прохожий написав: Slon_Nosov написав:Прохожий
по теме сказать нечего, так хоть какая то жизнь на форуме....
реальные кейсы мало кто пишет, в основном треп для поддержания ветки.
можно про обвал на рынке полупроводников и сопутствующие проблемы с производством авто, видеокарт поговорить...
к слову, цены на видеокарты похожи на рост недвиги, да и биткоин тоже демонстрирует чудеса неадекватной реальности.
уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать
мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?
а мне рассказывали в оп, что один из застройщиков решил не продавать паркоместа в жк, а сдавать в аренду самостоятельно... поиграли дети в поле чудес и хватит.
спекулям выживать все сложнее...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2134
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:56
Slon_Nosov Паркоместа в будущем будут стоить как квартиры, если закрутят гайки стихийным парковкам. Я 2 года назад писал что гаражи - самая недооцененная недвижимость.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8954
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2327 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21624
|3983267
|
|
|705
|356013
|
|
|20
|50745
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|