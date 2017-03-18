RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8830883188328833>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:25

Рецепт боротьби з корупцією!))

  adeges написав:На практике того же коттеджного городка. Полгода назад. 6 вечера. Через забор дома с поля. 4 человека. Зашли в дом с семьей. Немного или точнее не совсем немного помучали хозяина. Он перевел им деньги со всех карт и и отдал копеечный нал что был плюс украшения что были. Перезли через забор, и были таковы. Их потом поймали - они с год так орудовали. Но шли насколько понимаю идейно - к чиновникам и бывшим чиновникам.

Ехххх, а я мрію, щоб така група(краще з 10 чел) була невловима!))
Типу, колишні спецназівці/морські котики і т.п.
Діяли завжди акуратно і розумно!(грабували б лише не чесних суддів/прокурорів/депутатів і т.п.)
А головне, наводили б страх на інших, щоб інші боялись красти/пиляти бюджет!
А щоб наводити страх - ця група невловимих справедливців, завжди б відрізала дві руки(до ліктя) чиновнику і залишала б записку - "Більше не кради і другим це скажи!" 8)

Думаю, якщо б за рік було б хоч 20 таких випадків, то вже б корупція знизилась на половину! А далі - і до 90% дійшло б! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 03 лис, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 18.03.21
Подякував: 58 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:26

  Прохожий написав:
  beee написав:Забудьте про хранение денег дома.
Вас будут пытать и вы всё отдадите. Такое было у наших родственников в Киеве.
Уборщица открыла двери, всех лицом в пол. Отдали всё.

это к дешевею или дорожаю???

предлагаю в который раз завершить этот аццкий оффтоп!
"храните деньги в сберегательной кассе"(с)

Нормальная тема и важный аспект.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6981
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:26

Прохожий

по теме сказать нечего, так хоть какая то жизнь на форуме....
реальные кейсы мало кто пишет, в основном треп для поддержания ветки.
можно про обвал на рынке полупроводников и сопутствующие проблемы с производством авто, видеокарт поговорить...
к слову, цены на видеокарты похожи на рост недвиги, да и биткоин тоже демонстрирует чудеса неадекватной реальности.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 13.07.09
Подякував: 681 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:27

  beee написав:Забудьте про хранение денег дома.
Вас будут пытать и вы всё отдадите. Такое было у наших родственников в Киеве.
Уборщица открыла двери, всех лицом в пол. Отдали всё.


а у меня у знакомого вынесли 300к с ячейки, причем банк приличный.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2530 раз.
Подякували: 1364 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:30

  Slon_Nosov написав:Прохожий

по теме сказать нечего, так хоть какая то жизнь на форуме....
реальные кейсы мало кто пишет, в основном треп для поддержания ветки.
можно про обвал на рынке полупроводников и сопутствующие проблемы с производством авто, видеокарт поговорить...
к слову, цены на видеокарты похожи на рост недвиги, да и биткоин тоже демонстрирует чудеса неадекватной реальности.

уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать
мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?
Прохожий
 
Повідомлень: 12514
З нами з: 05.06.13
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:30

  beee написав:Забудьте про хранение денег дома.
Вас будут пытать и вы всё отдадите. Такое было у наших родственников в Киеве.
Уборщица открыла двери, всех лицом в пол. Отдали всё.


Если соседи дружные, то на шум могут вызвать полицию или сами вмешаться (если чувствуют силы).
А бывают такие отношения между соседями, что фиг поднимут тревогу. Типа так ему и надо кАзлу.
И самое главное - Храните сбережения в квадратных метрах.
Альтернативы нет.
Если только ФРС ставку не поднимет :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 6084
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:И самое главное - Храните сбережения в квадратных метрах.
Альтернативы нет

Ну от!
А я скільки разів вже тут казав:
"Бетон - ..амно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 18.03.21
Подякував: 58 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:36

  Успіх написав:
  UA написав:И самое главное - Храните сбережения в квадратных метрах.
Альтернативы нет

Ну от!
А я скільки разів вже тут казав:
"Бетон - ..амно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©😁

1587 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6981
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:49

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:Прохожий

по теме сказать нечего, так хоть какая то жизнь на форуме....
реальные кейсы мало кто пишет, в основном треп для поддержания ветки.
можно про обвал на рынке полупроводников и сопутствующие проблемы с производством авто, видеокарт поговорить...
к слову, цены на видеокарты похожи на рост недвиги, да и биткоин тоже демонстрирует чудеса неадекватной реальности.

уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать
мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?


а мне рассказывали в оп, что один из застройщиков решил не продавать паркоместа в жк, а сдавать в аренду самостоятельно... поиграли дети в поле чудес и хватит. 8)
спекулям выживать все сложнее... :mrgreen:
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 13.07.09
Подякував: 681 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:56

Slon_Nosov Паркоместа в будущем будут стоить как квартиры, если закрутят гайки стихийным парковкам. Я 2 года назад писал что гаражи - самая недооцененная недвижимость.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8830883188328833>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2161, 2162, 2163
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21624 3983267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 17:18
Vadim V
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
705 356013
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 17:38
Gremirk
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.