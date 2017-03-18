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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8830883188328833

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:59

  vitaliian написав:Slon_Nosov Паркоместа в будущем будут стоить как квартиры, если закрутят гайки стихийным парковкам. Я 2 года назад писал что гаражи - самая недооцененная недвижимость.

С приватизироаанной землей.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:00

  Slon_Nosov написав:
  Прохожий написав:уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать
мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?


а мне рассказывали в оп, что один из застройщиков решил не продавать паркоместа в жк, а сдавать в аренду самостоятельно... поиграли дети в поле чудес и хватит. 8)
спекулям выживать все сложнее... :mrgreen:

а почему бы застройщикам не продавать квартиры а сдавать их в аренду самостоятельно?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:22

А шо там з парапланеруванням? Все по плану?

Коли доставати 50 кує і йти за 100 метровою хатою з правильними кімнатами в прицентральному біля метро з ремонтом ?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:31

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:
  Прохожий написав:уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать
мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?


а мне рассказывали в оп, что один из застройщиков решил не продавать паркоместа в жк, а сдавать в аренду самостоятельно... поиграли дети в поле чудес и хватит. 8)
спекулям выживать все сложнее... :mrgreen:

а почему бы застройщикам не продавать квартиры а сдавать их в аренду самостоятельно?


на тему, почему бы не продавать квартиры вместо апартаментов...
найдутся же убогие инвесторы на подоле в р-не речпорта?
Slon_Nosov
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