|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:59
vitaliian написав:Slon_Nosov
Паркоместа в будущем будут стоить как квартиры, если закрутят гайки стихийным парковкам. Я 2 года назад писал что гаражи - самая недооцененная недвижимость.
С приватизироаанной землей.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6981
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:00
Slon_Nosov написав: Прохожий написав:
уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать
мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?
а мне рассказывали в оп, что один из застройщиков решил не продавать паркоместа в жк, а сдавать в аренду самостоятельно
... поиграли дети в поле чудес и хватит.
спекулям выживать все сложнее...
а почему бы застройщикам не продавать квартиры а сдавать их в аренду самостоятельно?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12514
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:22
А шо там з парапланеруванням? Все по плану?
Коли доставати 50 кує і йти за 100 метровою хатою з правильними кімнатами в прицентральному біля метро з ремонтом ?
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16518
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:31
Прохожий написав: Slon_Nosov написав: Прохожий написав:
уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать
мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?
а мне рассказывали в оп, что один из застройщиков решил не продавать паркоместа в жк, а сдавать в аренду самостоятельно
... поиграли дети в поле чудес и хватит.
спекулям выживать все сложнее...
а почему бы застройщикам не продавать квартиры а сдавать их в аренду самостоятельно?
на тему, почему бы не продавать квартиры вместо апартаментов...
найдутся же убогие инвесторы на подоле в р-не речпорта?
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2134
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21624
|3983267
|
|
|705
|356013
|
|
|20
|50745
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|