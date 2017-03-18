Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?
а мне рассказывали в оп, что один из застройщиков решил не продавать паркоместа в жк, а сдавать в аренду самостоятельно... поиграли дети в поле чудес и хватит. спекулям выживать все сложнее...
а почему бы застройщикам не продавать квартиры а сдавать их в аренду самостоятельно?
Прохожий написав:уже писал, один застройщик в прицентралье с лета снял с продажи паркоместа, в ОП говорят что с весны будут продавать мне интересно это "социально ответственный" застройщик который не хочет чтобы инвесторы переплачивали сейчас(знает про парапланирование от зРадио) или это к чему?
а мне рассказывали в оп, что один из застройщиков решил не продавать паркоместа в жк, а сдавать в аренду самостоятельно... поиграли дети в поле чудес и хватит. спекулям выживать все сложнее...
а почему бы застройщикам не продавать квартиры а сдавать их в аренду самостоятельно?
на тему, почему бы не продавать квартиры вместо апартаментов... найдутся же убогие инвесторы на подоле в р-не речпорта?
По теме так по теме. Продажи активизировались. При чём с приростом 30к от летних цен. Оказывается готовы покупать по таким ценникам. Информация: весной будет прирост, но в жк комфорт, комфорт+ На 10-15%. За шлак не скажу
По паркоместам похоже ситуация примерно интересная. Застройщики не продают их и даже не озвучивают сроки, цены. Что-то выжидают. Логика не совсем ясна. Строительство подземных паркингов дороже строительства наземного сооружения (квартиры например) раза в 3.
beee написав:По теме так по теме. Продажи активизировались. При чём с приростом 30к от летних цен. Оказывается готовы покупать по таким ценникам. Информация: весной будет прирост, но в жк комфорт, комфорт+ На 10-15%. За шлак не скажу
Шлак повинен бути по 13500 за квартиру. Можливо, навіть грн))) Перший з Прохожим твердо обіцяли. Я їм вірю більше, ніж зРадіо.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лис, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.