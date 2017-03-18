замки - то від добрих людей
захотят вскрыть - вскроют
Важно, за какой промежуток времени. Чем дольше, тем меньше интереса для вскрытия
Ну и коэффициент "пофигизма" от соседей. Или им пофиг, или они бдительные
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Додано: Сер 03 лис, 2021 22:47
замки - то від добрих людей
захотят вскрыть - вскроют
Важно, за какой промежуток времени. Чем дольше, тем меньше интереса для вскрытия
Ну и коэффициент "пофигизма" от соседей. Или им пофиг, или они бдительные
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