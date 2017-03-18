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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8831883288338834

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:47

  Faceless написав:По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная

замки - то від добрих людей

захотят вскрыть - вскроют
Важно, за какой промежуток времени. Чем дольше, тем меньше интереса для вскрытия

Ну и коэффициент "пофигизма" от соседей. Или им пофиг, или они бдительные
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:30

  beee написав:
  Faceless написав:По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная

Очень интересная.
Я когда узнал, что банковские ячейки могут вскрыть сбу шники, офигел. А ведь это логично и даже реально.
Где такое ещё узнаете? Да нигде

Если вы лично не знакомы с начальником службы безопасности банка или руководством банка, чего вы лезете в эти ячейки?
Вы разбираетесь в нормативах по оборудованию депозитного хранилища?
Знаете степень защищенности конкретного отделения банка?
Может в классах хранилищ разбираетесь?
Знаете кто там кого и по какому принципу принимал на работу?
Положите на счет до востребования и спите спокойно.
А самое правильное - всё в бетон.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:34

содержимое ячеек могут не только сбушники арестовать. вообще это не для нашей страны, лучше под березой прикопать или закордон вывести
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:44

  trololo написав:содержимое ячеек могут не только сбушники арестовать. вообще это не для нашей страны, лучше под березой прикопать или закордон вывести

С появлением металлоискателей в свободной продаже под березой не вариант.
Ситуация может поменяется и самого закордон не выпустят. Помним какой у нас сосед с востока.
Покупаем квартиры на все. Не жлобимся.
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