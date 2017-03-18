По теме так по теме.
Продажи активизировались. При чём с приростом 30к от летних цен. Оказывается готовы покупать по таким ценникам.
Информация: весной будет прирост, но в жк комфорт, комфорт+ На 10-15%.
За шлак не скажу
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Додано: Сер 03 лис, 2021 22:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По теме так по теме.
Продажи активизировались. При чём с приростом 30к от летних цен. Оказывается готовы покупать по таким ценникам.
Информация: весной будет прирост, но в жк комфорт, комфорт+ На 10-15%.
За шлак не скажу
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По паркоместам похоже ситуация примерно интересная. Застройщики не продают их и даже не озвучивают сроки, цены. Что-то выжидают.
Логика не совсем ясна.
Строительство подземных паркингов дороже строительства наземного сооружения (квартиры например) раза в 3.
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:38
Шлак повинен бути по 13500 за квартиру. Можливо, навіть грн)))
Перший з Прохожим твердо обіцяли. Я їм вірю більше, ніж зРадіо.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лис, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:40
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:47
замки - то від добрих людей
захотят вскрыть - вскроют
Важно, за какой промежуток времени. Чем дольше, тем меньше интереса для вскрытия
Ну и коэффициент "пофигизма" от соседей. Или им пофиг, или они бдительные
Додано: Сер 03 лис, 2021 23:30
Если вы лично не знакомы с начальником службы безопасности банка или руководством банка, чего вы лезете в эти ячейки?
Вы разбираетесь в нормативах по оборудованию депозитного хранилища?
Знаете степень защищенности конкретного отделения банка?
Может в классах хранилищ разбираетесь?
Знаете кто там кого и по какому принципу принимал на работу?
Положите на счет до востребования и спите спокойно.
А самое правильное - всё в бетон.
Додано: Сер 03 лис, 2021 23:34
содержимое ячеек могут не только сбушники арестовать. вообще это не для нашей страны, лучше под березой прикопать или закордон вывести
Додано: Сер 03 лис, 2021 23:44
С появлением металлоискателей в свободной продаже под березой не вариант.
Ситуация может поменяется и самого закордон не выпустят. Помним какой у нас сосед с востока.
Покупаем квартиры на все. Не жлобимся.
Додано: Чет 04 лис, 2021 06:11
1.Это ТЫ писал, что у тебя балун.
2. Балун дается. Американской БС очень выгодно запихнуть в рилэстэйт маркет как можно больше денег. На 15 лет дают менее чем под 2% годовых, но это по аннуитету, поэтому это не про балун. Балун никто тебе под 2% не даст.
3. Что "думаем дальше"? Ты как открырый журнал "Мурзилка" - пыжишься, строишь из себя невесть что, а на самом деле, простой как угол дома. Даже не интересно.
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