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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По теме так по теме.
Продажи активизировались. При чём с приростом 30к от летних цен. Оказывается готовы покупать по таким ценникам.
Информация: весной будет прирост, но в жк комфорт, комфорт+ На 10-15%.
За шлак не скажу
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По паркоместам похоже ситуация примерно интересная. Застройщики не продают их и даже не озвучивают сроки, цены. Что-то выжидают.
Логика не совсем ясна.
Строительство подземных паркингов дороже строительства наземного сооружения (квартиры например) раза в 3.
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:38

  beee написав:По теме так по теме.
Продажи активизировались. При чём с приростом 30к от летних цен. Оказывается готовы покупать по таким ценникам.
Информация: весной будет прирост, но в жк комфорт, комфорт+ На 10-15%.
За шлак не скажу

Шлак повинен бути по 13500 за квартиру. Можливо, навіть грн)))
Перший з Прохожим твердо обіцяли. Я їм вірю більше, ніж зРадіо.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лис, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:40

  Faceless написав:По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная

Очень интересная.
Я когда узнал, что банковские ячейки могут вскрыть сбу шники, офигел. А ведь это логично и даже реально.
Где такое ещё узнаете? Да нигде
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:47

  Faceless написав:По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная

замки - то від добрих людей

захотят вскрыть - вскроют
Важно, за какой промежуток времени. Чем дольше, тем меньше интереса для вскрытия

Ну и коэффициент "пофигизма" от соседей. Или им пофиг, или они бдительные
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:30

  beee написав:
  Faceless написав:По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная

Очень интересная.
Я когда узнал, что банковские ячейки могут вскрыть сбу шники, офигел. А ведь это логично и даже реально.
Где такое ещё узнаете? Да нигде

Если вы лично не знакомы с начальником службы безопасности банка или руководством банка, чего вы лезете в эти ячейки?
Вы разбираетесь в нормативах по оборудованию депозитного хранилища?
Знаете степень защищенности конкретного отделения банка?
Может в классах хранилищ разбираетесь?
Знаете кто там кого и по какому принципу принимал на работу?
Положите на счет до востребования и спите спокойно.
А самое правильное - всё в бетон.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:34

содержимое ячеек могут не только сбушники арестовать. вообще это не для нашей страны, лучше под березой прикопать или закордон вывести
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:44

  trololo написав:содержимое ячеек могут не только сбушники арестовать. вообще это не для нашей страны, лучше под березой прикопать или закордон вывести

С появлением металлоискателей в свободной продаже под березой не вариант.
Ситуация может поменяется и самого закордон не выпустят. Помним какой у нас сосед с востока.
Покупаем квартиры на все. Не жлобимся.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:11

  Libo написав:
  rjkz написав:У него не только мортгидж, но еще и балун. Он платит высокий интерес банку, но не платит принципал до времени "Ч". потом надо или все разом выплатить или пиши письма мелким почерком. Но он эту премисес сдает и, похоже это и есть его доход, в том числе обеспечивший возможность покупки в Киеве. С наступлением времни "Ч" он этот объект или потеряет или рефинансирует. Так что эквити в его американской недвиге - ноль. Но она дает кэшфлоу.


Авжеж.
Но в гипотезе есть неточности. Во-первых, балуны со времен кризиса не дают. Во-вторых, платить высокий интерес банку это врядли - уже давно можно было рефинансировать свой моргидж под 2%. В-третьих, рефинансироваться надо не дожидаясь времени "Ч", а еще вчера. :!:
И самое главное. Зачем платить балун и высокий интерес банку под угрозой потерять жилье с наступлением времени "Ч", имея бабло, достаточное для покупки недвижимости в Киеве? :shock:
Гипотезу на помойку.
Думаем дальше. :lol:


1.Это ТЫ писал, что у тебя балун.
2. Балун дается. Американской БС очень выгодно запихнуть в рилэстэйт маркет как можно больше денег. На 15 лет дают менее чем под 2% годовых, но это по аннуитету, поэтому это не про балун. Балун никто тебе под 2% не даст.
3. Что "думаем дальше"? Ты как открырый журнал "Мурзилка" - пыжишься, строишь из себя невесть что, а на самом деле, простой как угол дома. Даже не интересно.
rjkz
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