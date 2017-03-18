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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8830883188328833

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Покупаем квартиры на все. Не жлобимся.
  UA написав:самое правильное - всё в бетон
жители Донецка аплодируют стоя. Интересно ячейки им хоть вернули? Че-то сомневаюсь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Строительство подземных паркингов дороже строительства наземного сооружения (квартиры например) раза в 3.
выше говорил по итогу паркоместа будут дороже квартир. Во первых их как правило меньше 2 этажа паркинга против 20 этажей с квартирами ну и вековая традиция иметь по 3 машины в семье. Рабочая, выходная и для жены.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Лучший способ не иметь неприятностей это жить скромно и не хранить крупные суммы наличных дома.
и ничем не выдавать что они у тебя вообще есть, не покупать Инфинити например, квартиры в дорогих жк. Тогда и смерти вашей не будет ждать наследник. Это жизнь увы, меры безопасности отбирают половину комфорта от премиум плюшек, потом страшно ребенка выпустить во двор или в школу, вдруг украдут и потребуют выкуп.
vitaliian
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