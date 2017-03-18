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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лис, 2021 06:17
UA написав:
Покупаем квартиры на все. Не жлобимся.
UA написав:
самое правильное - всё в бетон
жители Донецка аплодируют стоя. Интересно ячейки им хоть вернули? Че-то сомневаюсь.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 06:22
beee написав:
Строительство подземных паркингов дороже строительства наземного сооружения (квартиры например) раза в 3.
выше говорил по итогу паркоместа будут дороже квартир. Во первых их как правило меньше 2 этажа паркинга против 20 этажей с квартирами ну и вековая традиция иметь по 3 машины в семье. Рабочая, выходная и для жены.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 06:33
Vlad442 написав:
Лучший способ не иметь неприятностей это жить скромно и не хранить крупные суммы наличных дома.
и ничем не выдавать что они у тебя вообще есть, не покупать Инфинити например, квартиры в дорогих жк. Тогда и смерти вашей не будет ждать наследник. Это жизнь увы, меры безопасности отбирают половину комфорта от премиум плюшек, потом страшно ребенка выпустить во двор или в школу, вдруг украдут и потребуют выкуп.
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vitaliian
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