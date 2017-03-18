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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:38
beee написав:
По теме так по теме.
Продажи активизировались. При чём с приростом 30к от летних цен. Оказывается готовы покупать по таким ценникам.
Информация: весной будет прирост, но в жк комфорт, комфорт+ На 10-15%.
За шлак не скажу
Шлак повинен бути по 13500 за квартиру. Можливо, навіть грн)))
Перший з Прохожим твердо обіцяли. Я їм вірю більше, ніж зРадіо.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 03 лис, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 06:11
Libo написав: rjkz написав:
У него не только мортгидж, но еще и балун. Он платит высокий интерес банку, но не платит принципал до времени "Ч". потом надо или все разом выплатить или пиши письма мелким почерком. Но он эту премисес сдает и, похоже это и есть его доход, в том числе обеспечивший возможность покупки в Киеве. С наступлением времни "Ч" он этот объект или потеряет или рефинансирует. Так что эквити в его американской недвиге - ноль. Но она дает кэшфлоу.
Авжеж.
Но в гипотезе есть неточности. Во-первых, балуны со времен кризиса не дают. Во-вторых, платить высокий интерес банку это врядли - уже давно можно было рефинансировать свой моргидж под 2%. В-третьих, рефинансироваться надо не дожидаясь времени "Ч", а еще вчера.
И самое главное. Зачем платить балун и высокий интерес банку под угрозой потерять жилье с наступлением времени "Ч", имея бабло, достаточное для покупки недвижимости в Киеве?
Гипотезу на помойку.
Думаем дальше.
1.Это ТЫ писал, что у тебя балун.
2. Балун дается. Американской БС очень выгодно запихнуть в рилэстэйт маркет как можно больше денег. На 15 лет дают менее чем под 2% годовых, но это по аннуитету, поэтому это не про балун. Балун никто тебе под 2% не даст.
3. Что "думаем дальше"? Ты как открырый журнал "Мурзилка" - пыжишься, строишь из себя невесть что, а на самом деле, простой как угол дома. Даже не интересно.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 06:17
UA написав:
Покупаем квартиры на все. Не жлобимся.
UA написав:
самое правильное - всё в бетон
жители Донецка аплодируют стоя. Интересно ячейки им хоть вернули? Че-то сомневаюсь.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 06:22
beee написав:
Строительство подземных паркингов дороже строительства наземного сооружения (квартиры например) раза в 3.
выше говорил по итогу паркоместа будут дороже квартир. Во первых их как правило меньше 2 этажа паркинга против 20 этажей с квартирами ну и вековая традиция иметь по 3 машины в семье. Рабочая, выходная и для жены.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:06
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:13
як там в Успіха-Долярчика: "бетон імно ...", от і вляпалися не падєццкі ... не читали графічків зРадіо і не знали що будем парапланіровать с октября 2021 от МХЗ + мишниний льорнінг на модель #будеттокадаражать
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flyman
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:45
flyman написав:
як там в Успіха-Долярчика: "бетон імно ...", от і вляпалися не падєццкі ... не читали графічків зРадіо і не знали що будем парапланіровать с октября 2021 от МХЗ + мишниний льорнінг на модель #будеттокадаражать
Лишнее подтверждение тому, что недвига это все-таки штучный товар и закупка ее оптом по розничным ценам может плохо закончиться.
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airmax78
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Додано: Чет 04 лис, 2021 11:07
Алгоритм применять к недвиге? Ну-ну)))
На отрезке дорожая или с конской маржой трюк еще оправдается.
Но как только продаваны внимательно вникнут в систему, весь спешно подогнанный под параметры шлак, который хрен иначе продашь, будет втюхан алгоритму.
И когда рынок уйдет в стагнацию, это все вылезет конскими убытками.
Что и произошло
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Додано: Чет 04 лис, 2021 11:42
airmax78 написав: flyman написав:
як там в Успіха-Долярчика: "бетон імно ...", от і вляпалися не падєццкі ... не читали графічків зРадіо і не знали що будем парапланіровать с октября 2021 от МХЗ + мишниний льорнінг на модель #будеттокадаражать
Лишнее подтверждение тому, что недвига это все-таки штучный товар и закупка ее оптом по розничным ценам может плохо закончиться.
Золотые слова
Не реплицируется и не поддаётся превращению сфера недвиги в бизнес.
не то, чтобы это искусство, ближе к ремеслу
, хотя... чего скромничать? да, это искусство
а ведь это тот же математический подход к биржевым торгам - законы и алгоритмы не работают, вернее их нужно трактовать задом наперёд
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Додано: Чет 04 лис, 2021 12:11
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