rjkz написав:

У него не только мортгидж, но еще и балун. Он платит высокий интерес банку, но не платит принципал до времени "Ч". потом надо или все разом выплатить или пиши письма мелким почерком. Но он эту премисес сдает и, похоже это и есть его доход, в том числе обеспечивший возможность покупки в Киеве. С наступлением времни "Ч" он этот объект или потеряет или рефинансирует. Так что эквити в его американской недвиге - ноль. Но она дает кэшфлоу.