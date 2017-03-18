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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8818881988208821

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:38

  beee написав:По теме так по теме.
Продажи активизировались. При чём с приростом 30к от летних цен. Оказывается готовы покупать по таким ценникам.
Информация: весной будет прирост, но в жк комфорт, комфорт+ На 10-15%.
За шлак не скажу

Шлак повинен бути по 13500 за квартиру. Можливо, навіть грн)))
Перший з Прохожим твердо обіцяли. Я їм вірю більше, ніж зРадіо.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лис, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:11

  Libo написав:
  rjkz написав:У него не только мортгидж, но еще и балун. Он платит высокий интерес банку, но не платит принципал до времени "Ч". потом надо или все разом выплатить или пиши письма мелким почерком. Но он эту премисес сдает и, похоже это и есть его доход, в том числе обеспечивший возможность покупки в Киеве. С наступлением времни "Ч" он этот объект или потеряет или рефинансирует. Так что эквити в его американской недвиге - ноль. Но она дает кэшфлоу.


Авжеж.
Но в гипотезе есть неточности. Во-первых, балуны со времен кризиса не дают. Во-вторых, платить высокий интерес банку это врядли - уже давно можно было рефинансировать свой моргидж под 2%. В-третьих, рефинансироваться надо не дожидаясь времени "Ч", а еще вчера. :!:
И самое главное. Зачем платить балун и высокий интерес банку под угрозой потерять жилье с наступлением времени "Ч", имея бабло, достаточное для покупки недвижимости в Киеве? :shock:
Гипотезу на помойку.
Думаем дальше. :lol:


1.Это ТЫ писал, что у тебя балун.
2. Балун дается. Американской БС очень выгодно запихнуть в рилэстэйт маркет как можно больше денег. На 15 лет дают менее чем под 2% годовых, но это по аннуитету, поэтому это не про балун. Балун никто тебе под 2% не даст.
3. Что "думаем дальше"? Ты как открырый журнал "Мурзилка" - пыжишься, строишь из себя невесть что, а на самом деле, простой как угол дома. Даже не интересно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Покупаем квартиры на все. Не жлобимся.
  UA написав:самое правильное - всё в бетон
жители Донецка аплодируют стоя. Интересно ячейки им хоть вернули? Че-то сомневаюсь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Строительство подземных паркингов дороже строительства наземного сооружения (квартиры например) раза в 3.
выше говорил по итогу паркоместа будут дороже квартир. Во первых их как правило меньше 2 этажа паркинга против 20 этажей с квартирами ну и вековая традиция иметь по 3 машины в семье. Рабочая, выходная и для жены.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:06

уже пару дней как вот эта новость циркулирует

https://vc.ru/services/314438-servis-pr ... algoritmov
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:13

  baraka написав:уже пару дней как вот эта новость циркулирует

https://vc.ru/services/314438-servis-pr ... algoritmov

як там в Успіха-Долярчика: "бетон імно ...", от і вляпалися не падєццкі ... не читали графічків зРадіо і не знали що будем парапланіровать с октября 2021 от МХЗ + мишниний льорнінг на модель #будеттокадаражать
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:45

  flyman написав:
  baraka написав:уже пару дней как вот эта новость циркулирует

https://vc.ru/services/314438-servis-pr ... algoritmov

як там в Успіха-Долярчика: "бетон імно ...", от і вляпалися не падєццкі ... не читали графічків зРадіо і не знали що будем парапланіровать с октября 2021 от МХЗ + мишниний льорнінг на модель #будеттокадаражать

Лишнее подтверждение тому, что недвига это все-таки штучный товар и закупка ее оптом по розничным ценам может плохо закончиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:07

  baraka написав:уже пару дней как вот эта новость циркулирует

https://vc.ru/services/314438-servis-pr ... algoritmov

Алгоритм применять к недвиге? Ну-ну)))
На отрезке дорожая или с конской маржой трюк еще оправдается.
Но как только продаваны внимательно вникнут в систему, весь спешно подогнанный под параметры шлак, который хрен иначе продашь, будет втюхан алгоритму.
И когда рынок уйдет в стагнацию, это все вылезет конскими убытками.
Что и произошло :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:42

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  baraka написав:уже пару дней как вот эта новость циркулирует

https://vc.ru/services/314438-servis-pr ... algoritmov

як там в Успіха-Долярчика: "бетон імно ...", от і вляпалися не падєццкі ... не читали графічків зРадіо і не знали що будем парапланіровать с октября 2021 от МХЗ + мишниний льорнінг на модель #будеттокадаражать

Лишнее подтверждение тому, что недвига это все-таки штучный товар и закупка ее оптом по розничным ценам может плохо закончиться.

Золотые слова
Не реплицируется и не поддаётся превращению сфера недвиги в бизнес.
не то, чтобы это искусство, ближе к ремеслу :lol: :lol: , хотя... чего скромничать? да, это искусство :mrgreen:
а ведь это тот же математический подход к биржевым торгам - законы и алгоритмы не работают, вернее их нужно трактовать задом наперёд
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Создал тему: Питання безпеки в контексті нерухомості
Faceless
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