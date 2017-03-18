Шлак повинен бути по 13500 за квартиру. Можливо, навіть грн)))
Перший з Прохожим твердо обіцяли. Я їм вірю більше, ніж зРадіо.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 22:38
Шлак повинен бути по 13500 за квартиру. Можливо, навіть грн)))
Перший з Прохожим твердо обіцяли. Я їм вірю більше, ніж зРадіо.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 лис, 2021 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лис, 2021 06:11
1.Это ТЫ писал, что у тебя балун.
2. Балун дается. Американской БС очень выгодно запихнуть в рилэстэйт маркет как можно больше денег. На 15 лет дают менее чем под 2% годовых, но это по аннуитету, поэтому это не про балун. Балун никто тебе под 2% не даст.
3. Что "думаем дальше"? Ты как открырый журнал "Мурзилка" - пыжишься, строишь из себя невесть что, а на самом деле, простой как угол дома. Даже не интересно.
Додано: Чет 04 лис, 2021 06:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 04 лис, 2021 06:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
выше говорил по итогу паркоместа будут дороже квартир. Во первых их как правило меньше 2 этажа паркинга против 20 этажей с квартирами ну и вековая традиция иметь по 3 машины в семье. Рабочая, выходная и для жены.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:06
уже пару дней как вот эта новость циркулирует
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:13
як там в Успіха-Долярчика: "бетон імно ...", от і вляпалися не падєццкі ... не читали графічків зРадіо і не знали що будем парапланіровать с октября 2021 от МХЗ + мишниний льорнінг на модель #будеттокадаражать
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:45
Лишнее подтверждение тому, что недвига это все-таки штучный товар и закупка ее оптом по розничным ценам может плохо закончиться.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:07
Алгоритм применять к недвиге? Ну-ну)))
На отрезке дорожая или с конской маржой трюк еще оправдается.
Но как только продаваны внимательно вникнут в систему, весь спешно подогнанный под параметры шлак, который хрен иначе продашь, будет втюхан алгоритму.
И когда рынок уйдет в стагнацию, это все вылезет конскими убытками.
Что и произошло
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:42
Золотые слова
Не реплицируется и не поддаётся превращению сфера недвиги в бизнес.
не то, чтобы это искусство, ближе к ремеслу , хотя... чего скромничать? да, это искусство
а ведь это тот же математический подход к биржевым торгам - законы и алгоритмы не работают, вернее их нужно трактовать задом наперёд
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Создал тему: Питання безпеки в контексті нерухомості
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