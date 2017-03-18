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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8819882088218822

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:06

  Первый написав:А шо там з парапланеруванням? Все по плану?

Коли доставати 50 кує і йти за 100 метровою хатою з правильними кімнатами в прицентральному біля метро з ремонтом ?

C 50куе, к сожалению, уже даже за ремонт 100-метровой квартиры я бы не рекомендовал браться. Ну или сразу бить себя по рукам и закупать только самое дешевое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:33

  vitaliian написав:
  beee написав:Строительство подземных паркингов дороже строительства наземного сооружения (квартиры например) раза в 3.
выше говорил по итогу паркоместа будут дороже квартир. Во первых их как правило меньше 2 этажа паркинга против 20 этажей с квартирами ну и вековая традиция иметь по 3 машины в семье. Рабочая, выходная и для жены.

Загон. Немного смотрел цены на паркинги в восточной европе, обзоры по европе и т.п. Пришел к выводу, что ничего особого по деньгам в тех паркоместах нет, разве что другая ситуация будет в некоторых киевских микрорайонах, в которых курс на Мумбаи. В тех странах, в которых уровень жизни не сильно отличается в столице и райцентре, почти всегда и везде найдется место, где можно недорого ставить машину.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:44

  airmax78 написав:
  Первый написав:А шо там з парапланеруванням? Все по плану?

Коли доставати 50 кує і йти за 100 метровою хатою з правильними кімнатами в прицентральному біля метро з ремонтом ?

C 50куе, к сожалению, уже даже за ремонт 100-метровой квартиры я бы не рекомендовал браться. Ну или сразу бить себя по рукам и закупать только самое дешевое.

ремонт від стану "після будівельників", 50% ціни "коробки" +-, якщо не робити власними лапками, як успішний Успіх
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За оновленою статистикою від ЛУН. Місто вперше за рік середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва залишилася без змін — 33 000 грн станом на 1 листопада 2021 р.

Запуск нових проєктів, які були на паузі у забудовників через реформу ДАБІ, став стримуючим фактором для середньої ціни. Крім того, на середину осені припав незначний спад попиту з боку покупців.

https://3m2.ua/analitika/kvadratnyj-met ... t9kwa-mize
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:41

  Frant написав:
  DmitryK написав:
  roberto dark написав: Може тому, що я приїджаю до Києва, час від часу, провідати матір, а НЕ ПРАЦЮВАТИ. То мені зовсім він не здається ШЛАКОМ, а робити в ньому є МІЖ ІНШИМ ДУЖЕ БАГАТО ЧОГО.

І ще питання - чи може пан Dmitryk у цих інших країнах, де він так любить відпочивати, ДОЗВОЛИТИ собі жити на свою зарплатню віддаленого українського працівника ? Чи йому саме дешеві "єбеня", ПОРУЧ ІЗ КИЄВОМ, більше до вподоби, а головне ПО КИШЕНІ?

тю, так я і живу по 3-4 місяці тож звісно що можу. і я ж кажу, пару разів на місяць можна і в Київ вибратися, ну там в театр сходити по магазинах. це максимум. в плані екології, коли під вікнами у тебе постійно 6 рядів авто... не подобається мені таке.
до речі, жив цього року 2 місяці в сингапурі, при тому що все там організовано навіть не в 100, а в 1000 разів краще, все одно мегаполіс напрягає з часом. і все одно тягне в "іпеня"

Питаннячко лише в тому, що 95% сучасних людей - змушені їздити на роботу. В офіси, на заводи, фабрики і т.п. А 5% - дійсно можуть жити в Єпенях. Платити втридорога за дитсадки, школи. Діти підростуть - будуть щоденно на навчання їздити у Київ. Ну, то таке. Головне, щоб сосновий ліс і фонтани були поруч (((і щоб житло було дешеве.


Так заводы и фабрики снесли в Киеве и застроили концептуальным овноблоком.
Разве нет?
А офисный планктон и из дому может кнопки тыкать. И пофиг тогда хде этот дом находится.
Когда-то снимал домик на Десне и ездил на работу каждое утро. Не скажу что меня это больше напрягало, чем езда по Киеву. Но после сна в сосновом лесу просыпался как-будто последние годы только отдыхал.
Последние годы Киев до того загазован, что чистый воздух ипеней это весомый аргумент.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:41

Тут такое пишут

У США заявили про згортання масованого "друку" грошей
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/4/679393/
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:43

  Libo написав:
  Investor_K написав:В Киеве более-менее есть приличные бордели. В ипнях ихнет


Оооо, тут есть бойцы, а я думал сплошной стройбат и кошатники.
:lol: :lol: :lol:


Дефачки, вам на порнхаб.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:44

  kingkongovets написав:За оновленою статистикою від ЛУН. Місто вперше за рік середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва залишилася без змін — 33 000 грн станом на 1 листопада 2021 р.

Запуск нових проєктів, які були на паузі у забудовників через реформу ДАБІ, став стримуючим фактором для середньої ціни. Крім того, на середину осені припав незначний спад попиту з боку покупців.

https://3m2.ua/analitika/kvadratnyj-met ... t9kwa-mize


Это и есть ответ на вопрос темы. 01.11.2021.
Все. Тему можно закрывать.
Investor_K
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