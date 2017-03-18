Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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beee написав:Строительство подземных паркингов дороже строительства наземного сооружения (квартиры например) раза в 3.
выше говорил по итогу паркоместа будут дороже квартир. Во первых их как правило меньше 2 этажа паркинга против 20 этажей с квартирами ну и вековая традиция иметь по 3 машины в семье. Рабочая, выходная и для жены.
Загон. Немного смотрел цены на паркинги в восточной европе, обзоры по европе и т.п. Пришел к выводу, что ничего особого по деньгам в тех паркоместах нет, разве что другая ситуация будет в некоторых киевских микрорайонах, в которых курс на Мумбаи. В тех странах, в которых уровень жизни не сильно отличается в столице и райцентре, почти всегда и везде найдется место, где можно недорого ставить машину.
roberto dark написав: Може тому, що я приїджаю до Києва, час від часу, провідати матір, а НЕ ПРАЦЮВАТИ. То мені зовсім він не здається ШЛАКОМ, а робити в ньому є МІЖ ІНШИМ ДУЖЕ БАГАТО ЧОГО.
І ще питання - чи може пан Dmitryk у цих інших країнах, де він так любить відпочивати, ДОЗВОЛИТИ собі жити на свою зарплатню віддаленого українського працівника ? Чи йому саме дешеві "єбеня", ПОРУЧ ІЗ КИЄВОМ, більше до вподоби, а головне ПО КИШЕНІ?
тю, так я і живу по 3-4 місяці тож звісно що можу. і я ж кажу, пару разів на місяць можна і в Київ вибратися, ну там в театр сходити по магазинах. це максимум. в плані екології, коли під вікнами у тебе постійно 6 рядів авто... не подобається мені таке. до речі, жив цього року 2 місяці в сингапурі, при тому що все там організовано навіть не в 100, а в 1000 разів краще, все одно мегаполіс напрягає з часом. і все одно тягне в "іпеня"
Питаннячко лише в тому, що 95% сучасних людей - змушені їздити на роботу. В офіси, на заводи, фабрики і т.п. А 5% - дійсно можуть жити в Єпенях. Платити втридорога за дитсадки, школи. Діти підростуть - будуть щоденно на навчання їздити у Київ. Ну, то таке. Головне, щоб сосновий ліс і фонтани були поруч (((і щоб житло було дешеве.
Так заводы и фабрики снесли в Киеве и застроили концептуальным овноблоком. Разве нет? А офисный планктон и из дому может кнопки тыкать. И пофиг тогда хде этот дом находится. Когда-то снимал домик на Десне и ездил на работу каждое утро. Не скажу что меня это больше напрягало, чем езда по Киеву. Но после сна в сосновом лесу просыпался как-будто последние годы только отдыхал. Последние годы Киев до того загазован, что чистый воздух ипеней это весомый аргумент.