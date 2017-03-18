RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8820882188228823

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:44

  Faceless написав:
flyman написав:
  airmax78 написав:C 50куе, к сожалению, уже даже за ремонт 100-метровой квартиры я бы не рекомендовал браться. Ну или сразу бить себя по рукам и закупать только самое дешевое.

ремонт від стану "після будівельників", 50% ціни "коробки" +-, якщо не робити власними лапками, як успішний Успіх
% до ціни голих стін сильно різняться залежно від площі та локації об'єкта. Малометражні в передмісті - легко можуть наближатися до 100% і вище, більший метраж в кращому будинку і локації - і близько 30%. То ж це такий собі показник

з плінтусами прихованого монтажу до 146%

з.і.
В передмісті 100% і вище - не вірю! Це що, київські майстри будуть їздити в Бородянку, а не навпаки?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26488
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 2105 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:00

  baraka написав:уже пару дней как вот эта новость циркулирует

https://vc.ru/services/314438-servis-pr ... algoritmov


Алгоритм под названием "money makes money" (в простонародье "будеттолькодорожать"). Интересно, что же могло пойти не так? :mrgreen: Никогда такого не было, и вот опять (с)

C ноября ФРС уменьшает покупки MBS (mortgage backed securities) на 5 млрд долларов ежемесячно - либо этот сервис фиксит убытки прямо сейчас, либо остается с мусором на балансе "до победного", как Lehman
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11525
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2692 раз.
Подякували: 5901 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:22

  zРадио написав:..

C ноября ФРС уменьшает покупки MBS (mortgage backed securities) на 5 млрд долларов ежемесячно - либо этот сервис фиксит убытки прямо сейчас, либо остается с мусором на балансе "до победного", как Lehman

рынки, курсы, коммоды и КРЖН на это почти не отреагировали. Пока что. Ставку не подымают, значит пока рано нервничать.
Как там у вас - "прогноз в динамике" )
sequence
 
Повідомлень: 5946
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:34

  sequence написав:
  zРадио написав:..

C ноября ФРС уменьшает покупки MBS (mortgage backed securities) на 5 млрд долларов ежемесячно - либо этот сервис фиксит убытки прямо сейчас, либо остается с мусором на балансе "до победного", как Lehman

рынки, курсы, коммоды и КРЖН на это почти не отреагировали. Пока что. Ставку не подымают, значит пока рано нервничать.
Как там у вас - "прогноз в динамике" )


Интересно, как КРЖН мог на следующий день прореагировать с его то ликвидностью? Шо попало, лишь бы "баба Яга против"? А реакцию рынков я уже комментировал - читайте профильные ветки, оппонируйте. You're welcome

PS: прогноз в динамике - придумка Максима, которую вы зачем то неосмысленно повторяете
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 04 лис, 2021 17:10, всього редагувалось 3 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11525
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2692 раз.
Подякували: 5901 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:34

  sequence написав:
  zРадио написав:..

C ноября ФРС уменьшает покупки MBS (mortgage backed securities) на 5 млрд долларов ежемесячно - либо этот сервис фиксит убытки прямо сейчас, либо остается с мусором на балансе "до победного", как Lehman

рынки, курсы, коммоды и КРЖН на это почти не отреагировали. Пока что. Ставку не подымают, значит пока рано нервничать.
Как там у вас - "прогноз в динамике" )

тобто викид Зілов на ринок більше 10К будинків із демпінгом на РН не влине, гагага
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26488
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 2105 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:36

  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

140куе с ремонтом, 94 куе без, за двушку на задворках Левобережной


Якийсь брєд, а не ціни. Не вірю у можливість продажу квартири з ремонтом навіть за 100 кує
Первый
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:24

  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

140куе с ремонтом, 94 куе без, за двушку на задворках Левобережной

Это реальные сделки?
У меня есть знакомый который продает квартиру в супупервостребованом месте уже 5 год.
Держит цену выше рынка.
UA
 
Повідомлень: 6087
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8820882188228823
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
708 356285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 11:01
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2161, 2162, 2163
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21624 3983928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 17:18
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.