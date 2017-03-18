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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:44
Faceless написав: flyman написав: airmax78 написав:
C 50куе, к сожалению, уже даже за ремонт 100-метровой квартиры я бы не рекомендовал браться. Ну или сразу бить себя по рукам и закупать только самое дешевое.
ремонт від стану "після будівельників", 50% ціни "коробки" +-, якщо не робити власними лапками, як успішний Успіх
% до ціни голих стін сильно різняться залежно від площі та локації об'єкта. Малометражні в передмісті - легко можуть наближатися до 100% і вище, більший метраж в кращому будинку і локації - і близько 30%. То ж це такий собі показник
з плінтусами прихованого монтажу до 146%
з.і.
В передмісті 100% і вище - не вірю! Це що, київські майстри будуть їздити в Бородянку, а не навпаки?
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:00
Алгоритм под названием "money makes money" (в простонародье "будеттолькодорожать"). Интересно, что же могло пойти не так?
Никогда такого не было, и вот опять (с)
C ноября ФРС уменьшает покупки MBS (mortgage backed securities) на 5 млрд долларов ежемесячно - либо этот сервис фиксит убытки прямо сейчас, либо остается с мусором на балансе "до победного", как Lehman
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:22
zРадио написав:
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C ноября ФРС уменьшает покупки MBS (mortgage backed securities) на 5 млрд долларов ежемесячно - либо этот сервис фиксит убытки прямо сейчас, либо остается с мусором на балансе "до победного", как Lehman
рынки, курсы, коммоды и КРЖН на это почти не отреагировали. Пока что. Ставку не подымают, значит пока рано нервничать.
Как там у вас - "прогноз в динамике" )
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:34
sequence написав: zРадио написав:
..
C ноября ФРС уменьшает покупки MBS (mortgage backed securities) на 5 млрд долларов ежемесячно - либо этот сервис фиксит убытки прямо сейчас, либо остается с мусором на балансе "до победного", как Lehman
рынки, курсы, коммоды и КРЖН на это почти не отреагировали. Пока что. Ставку не подымают, значит пока рано нервничать.
Как там у вас - "прогноз в динамике" )
Интересно, как КРЖН мог на следующий день прореагировать с его то ликвидностью? Шо попало, лишь бы "баба Яга против"? А реакцию рынков я уже комментировал - читайте профильные ветки, оппонируйте. You're welcome
PS: прогноз в динамике - придумка Максима, которую вы зачем то неосмысленно повторяете
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 04 лис, 2021 17:10, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:34
sequence написав: zРадио написав:
..
C ноября ФРС уменьшает покупки MBS (mortgage backed securities) на 5 млрд долларов ежемесячно - либо этот сервис фиксит убытки прямо сейчас, либо остается с мусором на балансе "до победного", как Lehman
рынки, курсы, коммоды и КРЖН на это почти не отреагировали. Пока что. Ставку не подымают, значит пока рано нервничать.
Как там у вас - "прогноз в динамике" )
тобто викид Зілов на ринок більше 10К будинків із демпінгом на РН не влине, гагага
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flyman
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:36
Якийсь брєд, а не ціни. Не вірю у можливість продажу квартири з ремонтом навіть за 100 кує
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:24
Это реальные сделки?
У меня есть знакомый который продает квартиру в супупервостребованом месте уже 5 год.
Держит цену выше рынка.
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