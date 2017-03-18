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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лис, 2021 18:29
UA написав:
Это реальные сделки?
У меня есть знакомый который продает квартиру в супупервостребованом месте уже 5 год.
Держит цену выше рынка.
Это только объявления, конечно
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Додано: Чет 04 лис, 2021 19:07
UA написав: Первый написав:
Якийсь брєд, а не ціни. Не вірю у можливість продажу квартири з ремонтом навіть за 100 кує
За 110-120 уйдет. За 140 не уйдет.
В 2013, до війни, подібна квартира без ремонту коштувала би 140 000.
Значить, ціни так і не повернулись до довоєнного рівня
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Frant
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Додано: Чет 04 лис, 2021 19:46
Frant написав: UA написав:
За 110-120 уйдет. За 140 не уйдет.
В 2013, до війни, подібна квартира без ремонту коштувала би 140 000.
Значить, ціни так і не повернулись до довоєнного рівня
та ладно
БПС на соломе подобного метража в 13м реально стоила 107,5куе)
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