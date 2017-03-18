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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8821882288238824

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 114
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 18:29

  UA написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

140куе с ремонтом, 94 куе без, за двушку на задворках Левобережной

Это реальные сделки?
У меня есть знакомый который продает квартиру в супупервостребованом месте уже 5 год.
Держит цену выше рынка.

Это только объявления, конечно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:07

  UA написав:
  Первый написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

140куе с ремонтом, 94 куе без, за двушку на задворках Левобережной


Якийсь брєд, а не ціни. Не вірю у можливість продажу квартири з ремонтом навіть за 100 кує

За 110-120 уйдет. За 140 не уйдет.

В 2013, до війни, подібна квартира без ремонту коштувала би 140 000.
Значить, ціни так і не повернулись до довоєнного рівня
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:46

  Frant написав:
  UA написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

https://ua.m2bomber.com/obj/825233234/v ... ii-v-kieve

140куе с ремонтом, 94 куе без, за двушку на задворках Левобережной



За 110-120 уйдет. За 140 не уйдет.

В 2013, до війни, подібна квартира без ремонту коштувала би 140 000.
Значить, ціни так і не повернулись до довоєнного рівня

та ладно
БПС на соломе подобного метража в 13м реально стоила 107,5куе)
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  #<1 ... 8821882288238824
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