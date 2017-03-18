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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 лис, 2021 14:55
zРадио написав:
Аналитик, предсказавшая ипотечный кризис, снова на стреме. А что наши "практики" - в ожидании дальнейшего даражая, или хоть кто-то смышленный фиксирует прибыль?
Bloomberg Wealth
Housing
Housing Analyst Famous for Pre-Crash Warnings Is Concerned Again
3 ноября 2021 г., 16:00 GMT+2
Zelman says market is at or near peak with corrections coming
Price gains are unsustainable, inflated by investors, she says
Ivy Zelman, the housing analyst famous on Wall Street for calling the top of the market in 2005, less than two years before the collapse, sees warning signs once again.
After a historic run-up in values during the pandemic, housing in the U.S. is at -- or near -- the peak, she says. She’s cautioning clients that overheated areas with heavy concentrations of investors, including Phoenix, are likely to face “corrections.” A modest rise in 30-year mortgage rates, even to 4%, would bring demand to a halt, according to Zelman
Такое. Талеб ещё что-то смог предсказать?
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airmax78
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Додано: Нед 07 лис, 2021 15:00
zРадио написав:
Аналитик, предсказавшая ипотечный кризис, снова на стреме. А что наши "практики" - в ожидании дальнейшего даражая, или хоть кто-то смышленный фиксирует прибыль?
Bloomberg Wealth
Housing
Housing Analyst Famous for Pre-Crash Warnings Is Concerned Again
3 ноября 2021 г., 16:00 GMT+2
Zelman says market is at or near peak with corrections coming
Price gains are unsustainable, inflated by investors, she says
Ivy Zelman, the housing analyst famous on Wall Street for calling the top of the market in 2005, less than two years before the collapse, sees warning signs once again.
After a historic run-up in values during the pandemic, housing in the U.S. is at -- or near -- the peak, she says. She’s cautioning clients that overheated areas with heavy concentrations of investors, including Phoenix, are likely to face “corrections.” A modest rise in 30-year mortgage rates, even to 4%, would bring demand to a halt, according to Zelman
я - смышлёный.
надеюсь на дорожай к весне 15%
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beee
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Додано: Нед 07 лис, 2021 15:11
airmax78 написав:
Такое. Талеб ещё что-то смог предсказать?
А ему это вообще интересно? Судя по Skin in the Game - не очень
beee написав:
я - смышлёный.
надеюсь на дорожай к весне 15%
Ок. Поглядим
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zРадио
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Додано: Нед 07 лис, 2021 17:17
trololo написав: rjkz написав:
лет 10-12 уже не вспоминаю про это.
когда-то заморочился. в одном месте 1 мм ямка....мда...под укладку керамической плитки
все равно пришлось 18 мм лить немецкую нивелирку (250 кг/см2 прочность, тогда было 23 евро за мешок прайсовая)
месье знает толк в извращениях
Молодость, молодость...мне тогда еще 30 не стукнуло.
Это сейчас ценности другие, а тогда как Максим сейчас - "Все должно быть шарман, черт побери" (с)
И потолки еще Ротбандом вытягивали. МП-75 тогда не было. Никакого гипсокартона.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 18:39
Vlad442 написав:
Из чатика, на который кидал ссылку выше
Продаю 1 комнатную Эврика 19 дом
22 этаж, 36,59 квадратов секция 1
Выплачена полностью
$ 7000
7куе/м2 правильно?
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Додано: Нед 07 лис, 2021 18:43
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Из чатика, на который кидал ссылку выше
Продаю 1 комнатную Эврика 19 дом
22 этаж, 36,59 квадратов секция 1
Выплачена полностью
$ 7000
7куе/м2 правильно?
Нет, за квартиру.
Потом человек написал, что был торг вверх и он взял задаток по цене намного выше, чем ожидал.
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Vlad442
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Додано: Нед 07 лис, 2021 18:44
UA написав:
Спасибо Максим.
Видно что ребята старались.
Щели между плинтусом и полом оставили для сбора пыли или чтобы скрыть не идеальность прилегания?
Теперь по придираюсь.
Плинтус из МДФ?
Знаю человечка кто за плинтусом доллары хранил, тип плинтуса я не уточнял. Наверное какой то типа форточки с петелькой и ручкой для открывания (фиг кто догадается). Мдф из семейства прессованного вторсырья, поражаюсь как за мдф столешницы просят столько же (или больше) чем за массив ясеня. Народу нравится наклейки на стружке, что поделать, индусам зеркала нравились. Стараюсь избегать прессованного картона и мдф где только можно.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 18:58
zРадио написав:
Аналитик, предсказавшая ипотечный кризис, снова на стреме. А что наши "практики" - в ожидании дальнейшего даражая, или хоть кто-то смышленный фиксирует прибыль?
Разница с кризисом 2007 года в том, что тогда кризис видели только единицы, а сейчас это мейнстрим. Все видят, что рынок перегрет, но интрига остается, то ли упадет как в 2007, то ли будет как в 73.
Думаю, что до окончательной победы над вирусом, примерно до следующего лета, никаких резких движений не будет. Даже если будут, то в Украине цены не упадут ниже цен весны 2020. Украина стартовала с низкой базы, ипотека незначительная.
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Vlad442
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Додано: Нед 07 лис, 2021 19:01
Мизантрóп написав: Vlad442 написав:
Потом человек написал, что был торг вверх и он взял задаток по цене намного выше, чем ожидал.
#торпедозамануха.Звонили?© Киев же не #какаукрт #кактам
Это чат инвесторов. Риелторы с заманухами туда еще не добрались. К тому же он написал, что взял задаток по цене значительно дороже. Водораздел сейчас это примерно 20 тыс за однушку. Покупатели хотят до, покупатели от. Многие готовы продать не ниже цены входа.
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Vlad442
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Додано: Нед 07 лис, 2021 20:05
Vlad442 написав:
Разница с кризисом 2007 года в том, что тогда кризис видели только единицы, а сейчас это мейнстрим. Все видят, что рынок перегрет, но интрига остается, то ли упадет как в 2007, то ли будет как в 73.
Ага, по нашей ветке это особенно хорошо видно)) Вы сами себе верите? Среди масс вообще некритичное потребление в разы преобладает накопление - чтобы это рассмотреть, и мои графики не нужны.
Однако, разница таки есть - в 2008-м за потребительским бумом следовало количественное смягчение, а в 2021-м количественное смягчение и стало причиной потребительского бума. Другими словами, тогда лекарство резерва имелось в наличии, а сейчас его придется изобретать походу действа.
70-е - результат перехода на Ямайку. Если вы намекаете на отмену долларового стандарта, как тогда - золотого, то бетон - все равно не лучший хедж. Искренне верите в такой сценарий? Присматривайтесь тогда к биткоину (который еще будет сильно дешевле, чем сегодня во время т.н. криптозимы)
Vlad442 написав:
Думаю, что до окончательной победы над вирусом, примерно до следующего лета
Тейперинг завершается в июне 2022-г. В прошлый раз это случилось в декабре 2013-го, после чего доллар начал свой феерический взлет против слабых валют
Vlad442 написав:
Даже если будут, то в Украине цены не упадут ниже цен весны 2020. Украина стартовала с низкой базы, ипотека незначительная.
Заблуждение. Низкая ценовая база неликвидного инвестиционного актива не является залогом его дальнейшего роста. Точно так же как высокая ценовая база ликвидного инвестиционного актива не является предпосылкой его падения, или же менее активного роста
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zРадио
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