Додано: Нед 07 лис, 2021 20:05

Vlad442 написав: Разница с кризисом 2007 года в том, что тогда кризис видели только единицы, а сейчас это мейнстрим. Все видят, что рынок перегрет, но интрига остается, то ли упадет как в 2007, то ли будет как в 73. Разница с кризисом 2007 года в том, что тогда кризис видели только единицы, а сейчас это мейнстрим. Все видят, что рынок перегрет, но интрига остается, то ли упадет как в 2007, то ли будет как в 73.

Vlad442 написав: Думаю, что до окончательной победы над вирусом, примерно до следующего лета Думаю, что до окончательной победы над вирусом, примерно до следующего лета

Vlad442 написав: Даже если будут, то в Украине цены не упадут ниже цен весны 2020. Украина стартовала с низкой базы, ипотека незначительная. Даже если будут, то в Украине цены не упадут ниже цен весны 2020. Украина стартовала с низкой базы, ипотека незначительная.

Ага, по нашей ветке это особенно хорошо видно)) Вы сами себе верите? Среди масс вообще некритичное потребление в разы преобладает накопление - чтобы это рассмотреть, и мои графики не нужны.Однако, разница таки есть - в 2008-м за потребительским бумом следовало количественное смягчение, а в 2021-м количественное смягчение и стало причиной потребительского бума. Другими словами, тогда лекарство резерва имелось в наличии, а сейчас его придется изобретать походу действа.70-е - результат перехода на Ямайку. Если вы намекаете на отмену долларового стандарта, как тогда - золотого, то бетон - все равно не лучший хедж. Искренне верите в такой сценарий? Присматривайтесь тогда к биткоину (который еще будет сильно дешевле, чем сегодня во время т.н. криптозимы)Тейперинг завершается в июне 2022-г. В прошлый раз это случилось в декабре 2013-го, после чего доллар начал свой феерический взлет против слабых валютЗаблуждение. Низкая ценовая база неликвидного инвестиционного актива не является залогом его дальнейшего роста. Точно так же как высокая ценовая база ликвидного инвестиционного актива не является предпосылкой его падения, или же менее активного роста