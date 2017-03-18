|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:10
Господа, прерву высокоинтелектуальные беседы более приземленным вопросом.
Есть проблемы в связи с запусками новых проэктов в связи рефомированием разрешительных органов ? Кто-что слышал ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1248
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1892 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:36
Vlad442 написав: Мизантрóп написав: Vlad442 написав:
Потом человек написал, что был торг вверх и он взял задаток по цене намного выше, чем ожидал.
#торпедозамануха.Звонили?© Киев же не #какаукрт #кактам
Это чат инвесторов. Риелторы с заманухами туда еще не добрались. К тому же он написал, что взял задаток по цене значительно дороже. Водораздел сейчас это примерно 20 тыс за однушку. Покупатели хотят до, покупатели от. Многие готовы продать не ниже цены входа.
Мои знакомые брали у манагера аркады по переуступке за 36 или 38 (память уже не та), на старте оно было 22+. Это Патриотика, что было в Эврике - не знаю, но это Синевир, там кажется старт был когда и Эврика начиналась.
Если чувак брал за 22, а отдал за 20, то легко отделался.
На венике тоже такая история была, стройка окончательно стала в 2010, в 2012-2014 уже были бросовые цены, чувак, которого знаю, купил смарт 25м2 за 11,5 куе в 2015 на старте продаж уже новым девелопером, когда никто не знал или будут возобновлять стройку или это продают по второму кругу помещения инвесторов первого созыва (такое было в СИнеозерном). Но стоит напомнить, что в 2015 крушу можно было за 10 куе взять на протяжении 2 часов, а за примерно 20 было много чего.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12358
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6331 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:57
Vlad442 написав: zРадио написав:
Аналитик, предсказавшая ипотечный кризис, снова на стреме. А что наши "практики" - в ожидании дальнейшего даражая, или хоть кто-то смышленный фиксирует прибыль?
Разница с кризисом 2007 года в том, что тогда кризис видели только единицы, а сейчас это мейнстрим. Все видят, что рынок перегрет, но интрига остается, то ли упадет как в 2007, то ли будет как в 73.
Думаю, что до окончательной победы над вирусом, примерно до следующего лета, никаких резких движений не будет. Даже если будут, то в Украине цены не упадут ниже цен весны 2020. Украина стартовала с низкой базы, ипотека незначительная.
в 2007 украинцы не почувствовали на себе того огромного негативного опыта который нам подарили 2014-2015, и ковидные 2020-2021. Кто обжёгся на молоке дует на воду. Например никого не удивляет топливо па 30, всем уже пофиг есть проблемы побольше. На счёт скорой победы над вирусом, появится штамм от которого не защищают вакцины, и всё пойдёт по новому. Локдауны, вертолетные деньги, нефть па 100 бенз па 50 и тд
Перегрет не только рн, в 2017 знакомый продал 20 летний корч за 6500 и прыгал от счастья, сейчас за такой же 8-10 просят (коммерческое авто), а 6500 среди неубитых ценника вообще нет. Как могут дорожать в долларах б/у авто для меня одна из загадок нашей экономики. Но разгадка на поверхности - курс пока ещё не отреагировал на инфляцию, но долго этот аттракцион длиться не может, разве что сами начнем печатать доллары.
Особенность инфляции 2021 её избирательность, знаю обл.центр 300 км от Киева где дорожая недвижимости нет, а цены однушек стартуют от 12куе. как и в 2015.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8983
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:16
Успіх написав: rjkz написав: trololo написав:
C2TE для стен
C2S2 для теплого пола
норм?
с11 говорят уже не тот что 10 лет назад
То что Вы озаботились изучением маркировки плиточных клеев - похвально.
Только помимо этого надо озаботиться выбором качественного клея с этими маркировками. кроме основания, клей подбирается по типу плитки и условаиям эксплуатации.
СМ11 стал не тем, когда производство клея СМ11 с клеймом система домашнего мастера (то есть, изначально материал не был профессиональным) перенесли в Польшу и там он стал "прафесиАНАЛЬНЫМ". В конце 90-х, когда фирма, где я работал, возила его из Германии и потом из Польши,рабочие плевались на польское качество, но...потом открыли производство в Украине и с грустью уже вспоминалось польское качество. При этом денег на рекламу тратилось все больще и клей становился все профессиАНАЛЬНЕЙ и профессиАНАЛЬНЕЙ.
МОгу также поставить под сомнение раскрученный у нас литокол, который занимает менее 2% европейского рынка и мне приходилось иметь дело с объектами, где этот бренд обосрамился. Мапей, особенно итальянский (не польский) - очень неплох, кераколл (за исключением ряда продуктов и особенно с польского завода, на самом деле, кераколл с мапеем делят 40% европейского рынка химии под керамику и еже с ней), Кодекс безупречен, но очень дорог (для себя я его себе когда-то разрешил), Сопро (этим брендом владеет Мапей и позиционирует его как эконом аналог Мапея, хотя мне больше нравится Сопро. Я его в первой арендной квартире применял).
Кроме того, надо внимательно читать техописание, зачастую есть "сносочки" типа " заявленое применение (к примеру) на теплых полах допустимо при добавлени пластификатора такого-то" и этот пластификатор тянет как 2 мешка клея. Что в сумме дороже готового более дорогого и качественного клея.
Но пересичный обычно техописание не читает и фигачит без пластификатора, а потом ругается что плитка желтеет и отваливается.
Подбор грунта обычно у пересичного ограничивается водичкой с надписью СТ17.
Хі-хі ©
Ніхто не сперечається, що дорожчі клеї, можливо, краще тримають(якщо наприклад, плитку класти на стелі
) і з ними, також можливо і краще/зручніше працювати....АЛЕ!!!
Але так зачмирити СМ11? - то тут вже треба внести СПРАВЕДЛИВІСТЬ!
Особисто я - дуже мало поклав плитки....АЛЕ!!!
Але мій тато поклав плитки 100500 квадратів! Стажу по кладці плитки має десь ~ 30р! І в Польщі він її клав, і в росії, і в Ненці!
І, як клав в Україні - то переважно вибирав "церезіт". Та й взагалі, переважно вибирав НЕ дорогі клеї!
Он в себе вдома поклав всю плитку років 15 тому на дешевий клей - так нічо не "жовкне і не відвалюється"! І чудово свердлиться/не тріскає!
І в мене 2,5р тому поклав всю плитку на СМ11(він тоді ще й по акції в Епіку був) - і все ок! Нічого НЕ відвалюється і чудово свердлиться!
Правда, тато прочитав на мішку, що той клей розрахований на плитку до 50см, а в мене на підлозі 60х60 - але тато сказав, що на підлогу - то піде! І - пішло. І - стоїть все чудово!!!
Просто, тато каже, якщо НОРМАЛЬНО покласти плитку, то вона і на дешевому клеї простоїть дуууууже довго
(ну, хіба будинок сочно просяде, тоді можуть бути нюанси)
А плитку тато ЗАВЖДИ кладе старанно!
Накладає і розмащує клей, як по всій плитці, так і по стіні/підлозі, щоб вся площа під плиткою була з клеєм, без пропусків!
Так що коли в людини ЗОЛОТІ РУКИ - то і робота буде ЯКІСНОЮ
я клав на піскоцементну суміш в себе плитку, хіхі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26515
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1295 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:28
flyman написав: Успіх написав: rjkz написав:
То что Вы озаботились изучением маркировки плиточных клеев - похвально.
Только помимо этого надо озаботиться выбором качественного клея с этими маркировками. кроме основания, клей подбирается по типу плитки и условаиям эксплуатации.
СМ11 стал не тем, когда производство клея СМ11 с клеймом система домашнего мастера (то есть, изначально материал не был профессиональным) перенесли в Польшу и там он стал "прафесиАНАЛЬНЫМ". В конце 90-х, когда фирма, где я работал, возила его из Германии и потом из Польши,рабочие плевались на польское качество, но...потом открыли производство в Украине и с грустью уже вспоминалось польское качество. При этом денег на рекламу тратилось все больще и клей становился все профессиАНАЛЬНЕЙ и профессиАНАЛЬНЕЙ.
МОгу также поставить под сомнение раскрученный у нас литокол, который занимает менее 2% европейского рынка и мне приходилось иметь дело с объектами, где этот бренд обосрамился. Мапей, особенно итальянский (не польский) - очень неплох, кераколл (за исключением ряда продуктов и особенно с польского завода, на самом деле, кераколл с мапеем делят 40% европейского рынка химии под керамику и еже с ней), Кодекс безупречен, но очень дорог (для себя я его себе когда-то разрешил), Сопро (этим брендом владеет Мапей и позиционирует его как эконом аналог Мапея, хотя мне больше нравится Сопро. Я его в первой арендной квартире применял).
Кроме того, надо внимательно читать техописание, зачастую есть "сносочки" типа " заявленое применение (к примеру) на теплых полах допустимо при добавлени пластификатора такого-то" и этот пластификатор тянет как 2 мешка клея. Что в сумме дороже готового более дорогого и качественного клея.
Но пересичный обычно техописание не читает и фигачит без пластификатора, а потом ругается что плитка желтеет и отваливается.
Подбор грунта обычно у пересичного ограничивается водичкой с надписью СТ17.
Хі-хі
Ніхто не сперечається, що дорожчі клеї, можливо, краще тримають(якщо наприклад, плитку класти на стелі
) і з ними, також можливо і краще/зручніше працювати....АЛЕ!!!
Але так зачмирити СМ11? - то тут вже треба внести СПРАВЕДЛИВІСТЬ!
Особисто я - дуже мало поклав плитки....АЛЕ!!!
Але мій тато поклав плитки 100500 квадратів! Стажу по кладці плитки має десь ~ 30р! І в Польщі він її клав, і в росії, і в Ненці!
І, як клав в Україні - то переважно вибирав "церезіт". Та й взагалі, переважно вибирав НЕ дорогі клеї!
Он в себе вдома поклав всю плитку років 15 тому на дешевий клей - так нічо не "жовкне і не відвалюється"! І чудово свердлиться/не тріскає!
І в мене 2,5р тому поклав всю плитку на СМ11(він тоді ще й по акції в Епіку був) - і все ок! Нічого НЕ відвалюється і чудово свердлиться!
Правда, тато прочитав на мішку, що той клей розрахований на плитку до 50см, а в мене на підлозі 60х60 - але тато сказав, що на підлогу - то піде! І - пішло. І - стоїть все чудово!!!
Просто, тато каже, якщо НОРМАЛЬНО покласти плитку, то вона і на дешевому клеї простоїть дуууууже довго
(ну, хіба будинок сочно просяде, тоді можуть бути нюанси)
А плитку тато ЗАВЖДИ кладе старанно!
Накладає і розмащує клей, як по всій плитці, так і по стіні/підлозі, щоб вся площа під плиткою була з клеєм, без пропусків!
Так що коли в людини ЗОЛОТІ РУКИ - то і робота буде ЯКІСНОЮ
я клав на піскоцементну суміш в себе плитку, хіхі
Те, що ви на неї клали, ніхто навіть не сумнівався
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30370
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1292 раз.
- Подякували: 7303 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:39
zРадио написав:
Дискуссия - кайф. Боролись с графиками, чтобы флудить фоточками.
Предлагаю ветке новое название: Когда начнется обвал некачественной штукатурки?
коли "пожовтіє і відпаде" (с) (тм)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26515
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1295 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:43
тому що гривня більше не спромоглася "подорожчати" відносно долара США
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26515
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1295 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:56
change_pm написав: Vlad442 написав:
Из чатика, на который кидал ссылку выше
Продаю 1 комнатную Эврика 19 дом
22 этаж, 36,59 квадратов секция 1
Выплачена полностью
$ 7000
Афігеть! Дайте дві! Флай, ти бачив
Я таких варіантів від УКО можуть пів o|x накидати
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26515
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1295 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:59
beee написав: zРадио написав:
Аналитик, предсказавшая ипотечный кризис, снова на стреме. А что наши "практики" - в ожидании дальнейшего даражая, или хоть кто-то смышленный фиксирует прибыль?
Bloomberg Wealth
Housing
Housing Analyst Famous for Pre-Crash Warnings Is Concerned Again
3 ноября 2021 г., 16:00 GMT+2
Zelman says market is at or near peak with corrections coming
Price gains are unsustainable, inflated by investors, she says
Ivy Zelman, the housing analyst famous on Wall Street for calling the top of the market in 2005, less than two years before the collapse, sees warning signs once again.
After a historic run-up in values during the pandemic, housing in the U.S. is at -- or near -- the peak, she says. She’s cautioning clients that overheated areas with heavy concentrations of investors, including Phoenix, are likely to face “corrections.” A modest rise in 30-year mortgage rates, even to 4%, would bring demand to a halt, according to Zelman
я - смышлёный.
надеюсь на дорожай к весне 15%
в грн.?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26515
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1295 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21630
|3986827
|
|
|708
|356804
|
|
|20
|50831
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|