rjkz написав:

trololo написав: C2TE для стен

C2S2 для теплого пола

норм?



с11 говорят уже не тот что 10 лет назад C2TE для стенC2S2 для теплого поланорм?с11 говорят уже не тот что 10 лет назад

То что Вы озаботились изучением маркировки плиточных клеев - похвально.Только помимо этого надо озаботиться выбором качественного клея с этими маркировками. кроме основания, клей подбирается по типу плитки и условаиям эксплуатации.СМ11 стал не тем, когда производство клея СМ11 с клеймом система домашнего мастера (то есть, изначально материал не был профессиональным) перенесли в Польшу и там он стал "прафесиАНАЛЬНЫМ". В конце 90-х, когда фирма, где я работал, возила его из Германии и потом из Польши,рабочие плевались на польское качество, но...потом открыли производство в Украине и с грустью уже вспоминалось польское качество. При этом денег на рекламу тратилось все больще и клей становился все профессиАНАЛЬНЕЙ и профессиАНАЛЬНЕЙ.МОгу также поставить под сомнение раскрученный у нас литокол, который занимает менее 2% европейского рынка и мне приходилось иметь дело с объектами, где этот бренд обосрамился. Мапей, особенно итальянский (не польский) - очень неплох, кераколл (за исключением ряда продуктов и особенно с польского завода, на самом деле, кераколл с мапеем делят 40% европейского рынка химии под керамику и еже с ней), Кодекс безупречен, но очень дорог (для себя я его себе когда-то разрешил), Сопро (этим брендом владеет Мапей и позиционирует его как эконом аналог Мапея, хотя мне больше нравится Сопро. Я его в первой арендной квартире применял).Кроме того, надо внимательно читать техописание, зачастую есть "сносочки" типа " заявленое применение (к примеру) на теплых полах допустимо при добавлени пластификатора такого-то" и этот пластификатор тянет как 2 мешка клея. Что в сумме дороже готового более дорогого и качественного клея.Но пересичный обычно техописание не читает и фигачит без пластификатора, а потом ругается что плитка желтеет и отваливается.Подбор грунта обычно у пересичного ограничивается водичкой с надписью СТ17.