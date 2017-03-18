Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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То что Вы озаботились изучением маркировки плиточных клеев - похвально. Только помимо этого надо озаботиться выбором качественного клея с этими маркировками. кроме основания, клей подбирается по типу плитки и условаиям эксплуатации. СМ11 стал не тем, когда производство клея СМ11 с клеймом система домашнего мастера (то есть, изначально материал не был профессиональным) перенесли в Польшу и там он стал "прафесиАНАЛЬНЫМ". В конце 90-х, когда фирма, где я работал, возила его из Германии и потом из Польши,рабочие плевались на польское качество, но...потом открыли производство в Украине и с грустью уже вспоминалось польское качество. При этом денег на рекламу тратилось все больще и клей становился все профессиАНАЛЬНЕЙ и профессиАНАЛЬНЕЙ. МОгу также поставить под сомнение раскрученный у нас литокол, который занимает менее 2% европейского рынка и мне приходилось иметь дело с объектами, где этот бренд обосрамился. Мапей, особенно итальянский (не польский) - очень неплох, кераколл (за исключением ряда продуктов и особенно с польского завода, на самом деле, кераколл с мапеем делят 40% европейского рынка химии под керамику и еже с ней), Кодекс безупречен, но очень дорог (для себя я его себе когда-то разрешил), Сопро (этим брендом владеет Мапей и позиционирует его как эконом аналог Мапея, хотя мне больше нравится Сопро. Я его в первой арендной квартире применял). Кроме того, надо внимательно читать техописание, зачастую есть "сносочки" типа " заявленое применение (к примеру) на теплых полах допустимо при добавлени пластификатора такого-то" и этот пластификатор тянет как 2 мешка клея. Что в сумме дороже готового более дорогого и качественного клея. Но пересичный обычно техописание не читает и фигачит без пластификатора, а потом ругается что плитка желтеет и отваливается. Подбор грунта обычно у пересичного ограничивается водичкой с надписью СТ17.
Особисто я - дуже мало поклав плитки....АЛЕ!!! Але мій тато поклав плитки 100500 квадратів! Стажу по кладці плитки має десь ~ 30р! І в Польщі він її клав, і в росії, і в Ненці! І, як клав в Україні - то переважно вибирав "церезіт". Та й взагалі, переважно вибирав НЕ дорогі клеї! Он в себе вдома поклав всю плитку років 15 тому на дешевий клей - так нічо не "жовкне і не відвалюється"! І чудово свердлиться/не тріскає! І в мене 2,5р тому поклав всю плитку на СМ11(він тоді ще й по акції в Епіку був) - і все ок! Нічого НЕ відвалюється і чудово свердлиться! Правда, тато прочитав на мішку, що той клей розрахований на плитку до 50см, а в мене на підлозі 60х60 - але тато сказав, що на підлогу - то піде! І - пішло. І - стоїть все чудово!!!
Просто, тато каже, якщо НОРМАЛЬНО покласти плитку, то вона і на дешевому клеї простоїть дуууууже довго (ну, хіба будинок сочно просяде, тоді можуть бути нюанси) А плитку тато ЗАВЖДИ кладе старанно! Накладає і розмащує клей, як по всій плитці, так і по стіні/підлозі, щоб вся площа під плиткою була з клеєм, без пропусків!
Так що коли в людини ЗОЛОТІ РУКИ - то і робота буде ЯКІСНОЮ
------- я клав на піскоцементну суміш в себе плитку, хіхі
----- Ну, тоді ще було хоч ПВА додати до тої суміші))
А, взагалі, то я веду до того, що якщо НОРМАЛЬНО покласти плитку (а не схалтурити) - то вона і на клеї СМ11 простоїть 100500 років і НЕ "пожовкне і відвалиться!"
Ану циц! А то зараз налетять прораби і скажуть, що ТОЧНО через місяць/рік вся плитка пожовкне і повідлітає! А в мене вже 2,5р. плитка саме на СМ11 покладена, як підлога, так і стіни в с/в - і все гуд! І то при тому, що будинок дає осадку!(трохи в МЗК є трішити, які забудовник обіцяв/підписав договір, що наступного літа їх усуне за свій кошт)
І я, не сперечаюсь, якщо плитка/керамограніт 60х120 класти на стіну, то треба, мабуть, брати дорожчий клей..... - хоч і це не факт!