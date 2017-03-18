rjkz написав:

[qТо что Вы озаботились изучением маркировки плиточных клеев - похвально.Только помимо этого надо озаботиться выбором качественного клея с этими маркировками. кроме основания, клей подбирается по типу плитки и условаиям эксплуатации.СМ11 стал не тем, когда производство клея СМ11 с клеймом система домашнего мастера (то есть, изначально материал не был профессиональным) перенесли в Польшу и там он стал "прафесиАНАЛЬНЫМ". В конце 90-х, когда фирма, где я работал, возила его из Германии и потом из Польши,рабочие плевались на польское качество, но...потом открыли производство в Украине и с грустью уже вспоминалось польское качество. При этом денег на рекламу тратилось все больще и клей становился все профессиАНАЛЬНЕЙ и профессиАНАЛЬНЕЙ.МОгу также поставить под сомнение раскрученный у нас литокол, который занимает менее 2% европейского рынка и мне приходилось иметь дело с объектами, где этот бренд обосрамился. Мапей, особенно итальянский (не польский) - очень неплох, кераколл (за исключением ряда продуктов и особенно с польского завода, на самом деле, кераколл с мапеем делят 40% европейского рынка химии под керамику и еже с ней), Кодекс безупречен, но очень дорог (для себя я его себе когда-то разрешил), Сопро (этим брендом владеет Мапей и позиционирует его как эконом аналог Мапея, хотя мне больше нравится Сопро. Я его в первой арендной квартире применял).Кроме того, надо внимательно читать техописание, зачастую есть "сносочки" типа " заявленое применение (к примеру) на теплых полах допустимо при добавлени пластификатора такого-то" и этот пластификатор тянет как 2 мешка клея. Что в сумме дороже готового более дорогого и качественного клея.Но пересичный обычно техописание не читает и фигачит без пластификатора, а потом ругается что плитка желтеет и отваливается.Подбор грунта обычно у пересичного ограничивается водичкой с надписью СТ17.