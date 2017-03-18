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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8845884688478848

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 115
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 07:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Что за фигня за 2,5 куе/метр? По чем же теперь симпотные фасады будут?

А зачем напрягаться и что-то выдумывать если и так никто ничего против не скажет?)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:08

  BIGor написав:А че, "Столица" уже все? Варшавский - не принимают в эксплуатацию, патриотика - заглохла. Если "Столица" уйдет с рынка - будет еще +15% к цене КРЖН.

Ага, понаєхам різним буде все складніше стати киянами... :mrgreen:

Але непогано буде флєтлордам різним...нє?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:23

Майстер на всі руки!©)))

  flyman написав:
  Успіх написав:
  rjkz написав:[q

То что Вы озаботились изучением маркировки плиточных клеев - похвально.
Только помимо этого надо озаботиться выбором качественного клея с этими маркировками. кроме основания, клей подбирается по типу плитки и условаиям эксплуатации.
СМ11 стал не тем, когда производство клея СМ11 с клеймом система домашнего мастера (то есть, изначально материал не был профессиональным) перенесли в Польшу и там он стал "прафесиАНАЛЬНЫМ". В конце 90-х, когда фирма, где я работал, возила его из Германии и потом из Польши,рабочие плевались на польское качество, но...потом открыли производство в Украине и с грустью уже вспоминалось польское качество. При этом денег на рекламу тратилось все больще и клей становился все профессиАНАЛЬНЕЙ и профессиАНАЛЬНЕЙ.
МОгу также поставить под сомнение раскрученный у нас литокол, который занимает менее 2% европейского рынка и мне приходилось иметь дело с объектами, где этот бренд обосрамился. Мапей, особенно итальянский (не польский) - очень неплох, кераколл (за исключением ряда продуктов и особенно с польского завода, на самом деле, кераколл с мапеем делят 40% европейского рынка химии под керамику и еже с ней), Кодекс безупречен, но очень дорог (для себя я его себе когда-то разрешил), Сопро (этим брендом владеет Мапей и позиционирует его как эконом аналог Мапея, хотя мне больше нравится Сопро. Я его в первой арендной квартире применял).
Кроме того, надо внимательно читать техописание, зачастую есть "сносочки" типа " заявленое применение (к примеру) на теплых полах допустимо при добавлени пластификатора такого-то" и этот пластификатор тянет как 2 мешка клея. Что в сумме дороже готового более дорогого и качественного клея.
Но пересичный обычно техописание не читает и фигачит без пластификатора, а потом ругается что плитка желтеет и отваливается.
Подбор грунта обычно у пересичного ограничивается водичкой с надписью СТ17. :mrgreen:

Хі-хі ©
Ніхто не сперечається, що дорожчі клеї, можливо, краще тримають(якщо наприклад, плитку класти на стелі :mrgreen: ) і з ними, також можливо і краще/зручніше працювати....АЛЕ!!!
Але так зачмирити СМ11? - то тут вже треба внести СПРАВЕДЛИВІСТЬ!

Особисто я - дуже мало поклав плитки....АЛЕ!!!
Але мій тато поклав плитки 100500 квадратів! Стажу по кладці плитки має десь ~ 30р! І в Польщі він її клав, і в росії, і в Ненці!
І, як клав в Україні - то переважно вибирав "церезіт". Та й взагалі, переважно вибирав НЕ дорогі клеї!
Он в себе вдома поклав всю плитку років 15 тому на дешевий клей - так нічо не "жовкне і не відвалюється"! І чудово свердлиться/не тріскає!
І в мене 2,5р тому поклав всю плитку на СМ11(він тоді ще й по акції в Епіку був) - і все ок! Нічого НЕ відвалюється і чудово свердлиться!
Правда, тато прочитав на мішку, що той клей розрахований на плитку до 50см, а в мене на підлозі 60х60 - але тато сказав, що на підлогу - то піде! І - пішло. І - стоїть все чудово!!! :D

Просто, тато каже, якщо НОРМАЛЬНО покласти плитку, то вона і на дешевому клеї простоїть дуууууже довго :!: (ну, хіба будинок сочно просяде, тоді можуть бути нюанси)
А плитку тато ЗАВЖДИ кладе старанно!
Накладає і розмащує клей, як по всій плитці, так і по стіні/підлозі, щоб вся площа під плиткою була з клеєм, без пропусків!

Так що коли в людини ЗОЛОТІ РУКИ - то і робота буде ЯКІСНОЮ :!:


-------
я клав на піскоцементну суміш в себе плитку, хіхі

-----
Ну, тоді ще було хоч ПВА додати до тої суміші))

А, взагалі, то я веду до того, що якщо НОРМАЛЬНО покласти плитку (а не схалтурити) - то вона і на клеї СМ11 простоїть 100500 років і НЕ "пожовкне і відвалиться!"
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:45

  flyman написав:
  BIGor написав:Кстати а чего рост КРЖН за октябрь всего 0,6% в долларе?
1 509 - 1 500 дол США/м²
7 жовт. 2021 - 6 лист. 2021

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

тому що гривня більше не спромоглася "подорожчати" відносно долара США

Спасибо что процитировали, сам изначальный пост был удален модером.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:12

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Кстати а чего рост КРЖН за октябрь всего 0,6% в долларе?
1 509 - 1 500 дол США/м²
7 жовт. 2021 - 6 лист. 2021
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

тому що гривня більше не спромоглася "подорожчати" відносно долара США

Спасибо что процитировали, сам изначальный пост был удален модером.

бо це офтоп, а не про плінтус прихованого монтажу чи противзломні замки/двері і не про плитку і клей СМ11... думаю, що ми на краю грандіозного шухєра...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:55

Любителям мінімалізму та прихованих плінтусів: ось так робили євроремонти в Древньому Римі. Донині гарно виглядають!!!
https://uainfo.org/blognews/1636321567- ... toroy.html
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:58

Які майстри, така й якість роботи! ;)

  flyman написав:і не про плитку і клей СМ11...

Ану циц! :mrgreen:
А то зараз налетять прораби і скажуть, що ТОЧНО через місяць/рік вся плитка пожовкне і повідлітає! :lol:
А в мене вже 2,5р. плитка саме на СМ11 покладена, як підлога, так і стіни в с/в - і все гуд! :D
І то при тому, що будинок дає осадку!(трохи в МЗК є трішити, які забудовник обіцяв/підписав договір, що наступного літа їх усуне за свій кошт)

І я, не сперечаюсь, якщо плитка/керамограніт 60х120 класти на стіну, то треба, мабуть, брати дорожчий клей..... - хоч і це не факт! :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:58

28 куе за коммерцию в центре донецка
локейшен решает

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