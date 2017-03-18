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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8851885288538854>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 115
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:14

  zРадио написав:
  beee написав:Жизнь малёха так отличается и реальность окунает мордой в холодную воду


Верно. Только КРЖН бывает и рынком продавца, и рынком покупателя. Одни годы окунают мордой в холодную воду первых, другие - вторых

Я так понимаю сейчас этап активного парапланирования от МХЗ
подскажите кто кого сегодня "окунает мордой в холодную воду"?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:50

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Кинулся покупать грейт, у застройщика нифига нет. По переуступке продают неликвид с видом на березняки. А с видом ценник конский просто + 40к за вид.
Славутич не 117, а 130 за 64м2. Головой двинулись.
И купить ничего нельзя.
А вы говорите

практиками на ветке неоднократно указывалось что смотреть индексы и цены "в интернетах" это одно а когда доходит до реальной сделки оказывается что все обстоит совсем по другому :mrgreen:


Основная слабость т.н. практиков - это информация на поверку. Никогда не знаешь, кто скрывается за учеткой - реальный покупатель, или человек на задании. Если застройщики тратятся на актеров в отделах продаж, то услуги интернет-троллей уж точно активно пользуют

PS: а квартиры от застройщика в том районе есть даже у КГС в обоих Урловских. Ожидать наличие готовых квартир от застройщика - самая настоящая теория, далекая от реальной практики

Труппы Театра Молодість, театра оперетты, драм театра на Подоле, русской драмы им. Леси Украинки, драмы и комедии на Левом берегу Днепра и некоторых других только за счет этого и выживают с 2015 года. Особенно у них много работы во время старта продаж очередного проекта или очереди.
P.S. Если бы ты по-чаще появлялся в ОП - ты бы очень забавные вещи увидел. Покупателя в шароварах, сапогах и с длинными усами, или даму в пышном вечернем платье или господина в цилиндре и смокинге (далеко не всегда они успевают переодеться или надевают костюмы заранее, зная что потом им на сцену и на гримерку времени уже не будет).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 08 лис, 2021 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Якщо відкинути оренду - то де більше можна помацяти прибутку - по переуступці, чи з ремонтом?

При переуступке есть шанс заработать, а при ремонте есть шанс уйти в убыток :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Кинулся покупать грейт, у застройщика нифига нет. По переуступке продают неликвид с видом на березняки. А с видом ценник конский просто + 40к за вид.
Славутич не 117, а 130 за 64м2. Головой двинулись.
И купить ничего нельзя.
А вы говорите

практиками на ветке неоднократно указывалось что смотреть индексы и цены "в интернетах" это одно а когда доходит до реальной сделки оказывается что все обстоит совсем по другому :mrgreen:


Основная слабость т.н. практиков - это информация на поверку. Никогда не знаешь, кто скрывается за учеткой - реальный покупатель, или человек на задании. Если застройщики тратятся на актеров в отделах продаж, то услуги интернет-троллей уж точно активно пользуют

PS: а квартиры от застройщика в том районе есть даже у КГС в обоих Урловских. Ожидать наличие готовых квартир от застройщика - самая настоящая теория, далекая от реальной практики
Да кому он упал, тот Урловский.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:16

  Faceless написав:Да кому он упал, тот Урловский.


А кому упал тот Грэйт? :lol: Я ж в контексте упомянул об Урловском, а не просто так

  airmax78 написав:Труппы Театра Молодість, театра оперетты, драм театра на Подоле, русской драмы им. Леси Украинки, драмы и комедии на Левом берегу Днепра и некоторых других только за счет этого и выживают с 2015 года. Особенно у них много работы во время старта продаж очередного проекта или очереди.
P.S. Если бы ты по-чаще появлялся в ОП - ты бы очень забавные вещи увидел. Покупателя в шароварах, сапогах и с длинными усами, или даму в пышном вечернем платье или господина в цилиндре и смокинге (далеко не всегда они успевают переодеться или надевают костюмы заранее, зная что потом им на сцену и на гримерку времени уже не будет).


Ссылку на историю о "семейной паре" разводил даже не я сюда принес. Точно так же, как не я обвинял Первого и Прохожего в работе на застройщика. Спрашивай у тех, кто в этой теме предметно разбирался. Мне не нужно подозревать т.н. практиков в использовании форума в коммерческих целях - я и проверяемой общедоступной информацией легко опровергну вброс
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Да кому он упал, тот Урловский.

а мож сам зРадист уверовав в собственный динамический прогноз решил сбросить на очередных хаях 2к на Минской и пересидеть в Урловском?
а там меньше чем через 2 месяца очередная панамера подойдет и можно уже на Тетрис целится)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:20

Прохожий

Бгг. А вот и ложка к обеду. Не знаю, платный ты тролль, или бесплатный, но то, что тролль - это с гарантией :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Точно так же, как не я обвинял ... Прохожего в работе на застройщика

Женя
тролль с гарантией
точно тек же как не Я тебя обвинял в торговле прокладками возле м.Минская :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 08 лис, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  flyman написав:
  baraka написав:уже пару дней как вот эта новость циркулирует

https://vc.ru/services/314438-servis-pr ... algoritmov

як там в Успіха-Долярчика: "бетон імно ...", от і вляпалися не падєццкі ... не читали графічків зРадіо і не знали що будем парапланіровать с октября 2021 от МХЗ + мишниний льорнінг на модель #будеттокадаражать

Лишнее подтверждение тому, что недвига это все-таки штучный товар и закупка ее оптом по розничным ценам может плохо закончиться.
Макс, вернитесь в Kyiv Investors Chat !!!

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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:22

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Труппы Театра Молодість, театра оперетты, драм театра на Подоле, русской драмы им. Леси Украинки, драмы и комедии на Левом берегу Днепра и некоторых других только за счет этого и выживают с 2015 года. Особенно у них много работы во время старта продаж очередного проекта или очереди.
P.S. Если бы ты по-чаще появлялся в ОП - ты бы очень забавные вещи увидел. Покупателя в шароварах, сапогах и с длинными усами, или даму в пышном вечернем платье или господина в цилиндре и смокинге (далеко не всегда они успевают переодеться или надевают костюмы заранее, зная что потом им на сцену и на гримерку времени уже не будет).


Ссылку на историю о "семейной паре" разводил даже не я сюда принес. Точно так же, как не я обвинял Первого и Прохожего в работе на застройщика. Спрашивай у тех, кто в этой теме предметно разбирался. Мне не нужно подозревать т.н. практиков в использовании форума в коммерческих целях - я и проверяемой общедоступной информацией легко опровергну вброс

Аркаду во многом гонорары актерам и положили - они заказывали целые представления с массовкой. Хорошо, что пострадавшие инвесторы об этом не знают.
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