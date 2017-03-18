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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:14
zРадио написав: beee написав:
Жизнь малёха так отличается и реальность окунает мордой в холодную воду
Верно. Только КРЖН бывает и рынком продавца, и рынком покупателя. Одни годы окунают мордой в холодную воду первых, другие - вторых
Я так понимаю сейчас этап активного парапланирования от МХЗ
подскажите кто кого сегодня "окунает мордой в холодную воду"?
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Додано: Пон 08 лис, 2021 18:50
zРадио написав: Прохожий написав: beee написав:
Кинулся покупать грейт, у застройщика нифига нет. По переуступке продают неликвид с видом на березняки. А с видом ценник конский просто + 40к за вид.
Славутич не 117, а 130 за 64м2. Головой двинулись.
И купить ничего нельзя.
А вы говорите
практиками на ветке неоднократно указывалось что смотреть индексы и цены "в интернетах" это одно а когда доходит до реальной сделки оказывается что все обстоит совсем по другому
Основная слабость т.н. практиков - это информация на поверку. Никогда не знаешь, кто скрывается за учеткой - реальный покупатель, или человек на задании. Если застройщики тратятся на актеров в отделах продаж, то услуги интернет-троллей уж точно активно пользуют
PS: а квартиры от застройщика в том районе есть даже у КГС в обоих Урловских. Ожидать наличие готовых квартир от застройщика - самая настоящая теория, далекая от реальной практики
Труппы Театра Молодість, театра оперетты, драм театра на Подоле, русской драмы им. Леси Украинки, драмы и комедии на Левом берегу Днепра и некоторых других только за счет этого и выживают с 2015 года. Особенно у них много работы во время старта продаж очередного проекта или очереди.
P.S. Если бы ты по-чаще появлялся в ОП - ты бы очень забавные вещи увидел. Покупателя в шароварах, сапогах и с длинными усами, или даму в пышном вечернем платье или господина в цилиндре и смокинге (далеко не всегда они успевают переодеться или надевают костюмы заранее, зная что потом им на сцену и на гримерку времени уже не будет).
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 08 лис, 2021 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 18:52
Успіх написав:
Якщо відкинути оренду - то де більше можна помацяти прибутку - по переуступці, чи з ремонтом?
При переуступке есть шанс заработать, а при ремонте есть шанс уйти в убыток
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:02
zРадио написав: Прохожий написав: beee написав:
Кинулся покупать грейт, у застройщика нифига нет. По переуступке продают неликвид с видом на березняки. А с видом ценник конский просто + 40к за вид.
Славутич не 117, а 130 за 64м2. Головой двинулись.
И купить ничего нельзя.
А вы говорите
практиками на ветке неоднократно указывалось что смотреть индексы и цены "в интернетах" это одно а когда доходит до реальной сделки оказывается что все обстоит совсем по другому
Основная слабость т.н. практиков - это информация на поверку. Никогда не знаешь, кто скрывается за учеткой - реальный покупатель, или человек на задании. Если застройщики тратятся на актеров в отделах продаж, то услуги интернет-троллей уж точно активно пользуют
PS: а квартиры от застройщика в том районе есть даже у КГС в обоих Урловских. Ожидать наличие готовых квартир от застройщика - самая настоящая теория, далекая от реальной практики
Да кому он упал, тот Урловский.
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Faceless
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:16
Faceless написав:
Да кому он упал, тот Урловский.
А кому упал тот Грэйт?
Я ж в контексте упомянул об Урловском, а не просто так
airmax78 написав:
Труппы Театра Молодість, театра оперетты, драм театра на Подоле, русской драмы им. Леси Украинки, драмы и комедии на Левом берегу Днепра и некоторых других только за счет этого и выживают с 2015 года. Особенно у них много работы во время старта продаж очередного проекта или очереди.
P.S. Если бы ты по-чаще появлялся в ОП - ты бы очень забавные вещи увидел. Покупателя в шароварах, сапогах и с длинными усами, или даму в пышном вечернем платье или господина в цилиндре и смокинге (далеко не всегда они успевают переодеться или надевают костюмы заранее, зная что потом им на сцену и на гримерку времени уже не будет).
Ссылку на историю о "семейной паре" разводил даже не я сюда принес. Точно так же, как не я обвинял Первого и Прохожего в работе на застройщика. Спрашивай у тех, кто в этой теме предметно разбирался. Мне не нужно подозревать т.н. практиков в использовании форума в коммерческих целях - я и проверяемой общедоступной информацией легко опровергну вброс
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:19
Faceless написав:
Да кому он упал, тот Урловский.
а мож сам зРадист уверовав в собственный динамический прогноз решил сбросить на очередных хаях 2к на Минской и пересидеть в Урловском?
а там меньше чем через 2 месяца очередная панамера подойдет и можно уже на Тетрис целится)
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:20
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Бгг. А вот и ложка к обеду. Не знаю, платный ты тролль, или бесплатный, но то, что тролль - это с гарантией
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:21
zРадио написав:
Точно так же, как не я обвинял ... Прохожего в работе на застройщика
Женя
тролль с гарантией
точно тек же как не Я тебя обвинял в торговле прокладками возле м.Минская
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 08 лис, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:21
airmax78 написав: flyman написав:
як там в Успіха-Долярчика: "бетон імно ...", от і вляпалися не падєццкі ... не читали графічків зРадіо і не знали що будем парапланіровать с октября 2021 от МХЗ + мишниний льорнінг на модель #будеттокадаражать
Лишнее подтверждение тому, что недвига это все-таки штучный товар и закупка ее оптом по розничным ценам может плохо закончиться.
Макс, вернитесь в Kyiv Investors Chat !!!
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:22
zРадио написав: airmax78 написав:
Труппы Театра Молодість, театра оперетты, драм театра на Подоле, русской драмы им. Леси Украинки, драмы и комедии на Левом берегу Днепра и некоторых других только за счет этого и выживают с 2015 года. Особенно у них много работы во время старта продаж очередного проекта или очереди.
P.S. Если бы ты по-чаще появлялся в ОП - ты бы очень забавные вещи увидел. Покупателя в шароварах, сапогах и с длинными усами, или даму в пышном вечернем платье или господина в цилиндре и смокинге (далеко не всегда они успевают переодеться или надевают костюмы заранее, зная что потом им на сцену и на гримерку времени уже не будет).
Ссылку на историю о "семейной паре" разводил даже не я сюда принес. Точно так же, как не я обвинял Первого и Прохожего в работе на застройщика. Спрашивай у тех, кто в этой теме предметно разбирался. Мне не нужно подозревать т.н. практиков в использовании форума в коммерческих целях - я и проверяемой общедоступной информацией легко опровергну вброс
Аркаду во многом гонорары актерам и положили - они заказывали целые представления с массовкой. Хорошо, что пострадавшие инвесторы об этом не знают.
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airmax78
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