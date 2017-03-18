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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:23
KtoStroit написав:
Макс, вернитесь в Kyiv Investors Chat !!!
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Не могу. Владелец чата меня забанил за пропаганду вакцинации.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:30
Успіх написав: foxluck написав: Успіх написав:
Якщо відкинути оренду - то де більше можна помацяти прибутку - по переуступці, чи з ремонтом?
При переуступке есть шанс заработать, а при ремонте есть шанс уйти в убыток
Це так, якщо робити ремонт з прихованими плінтусами!
А от якщо зробити дешевий, але гарний ремонт, то кажуть, що ще додаткових 4-5Куїв можна отримати при продажі однухи з ремонтом!
Дешевий і гарний - в отношении ремонта (на самом деле почти всего) - это слова-антонимы.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:34
airmax78 написав: KtoStroit написав:
Макс, вернитесь в Kyiv Investors Chat !!!
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Не могу. Владелец чата меня забанил за пропаганду вакцинации.
ты шо вакцириновался?)))) гагагаг
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:36
airmax78 написав:
Дешевий і гарний - в отношении ремонта
Чому?
Не смачну ж цукерку можна ж загорнути в супер-гарну обгортку!
Те саме і з ремонтом))
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:37
airmax78 написав:
Дешевий і гарний - в отношении ремонта (на самом деле почти всего) - это слова-антонимы.
тут такое дело...
опытный человек может сделать ремонт за Х точно такой же который неопытный с помощью прораба сделает за 2Х, вот на эти 0,5Х за ремонт при продаже опытные и живут, ну + еще на подорожании самого объекта
как то так...)
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:38
zРадио написав: Faceless написав:
Да кому он упал, тот Урловский.
А кому упал тот Грэйт?
Я ж в контексте упомянул об Урловском, а не просто так
airmax78 написав:
Труппы Театра Молодість, театра оперетты, драм театра на Подоле, русской драмы им. Леси Украинки, драмы и комедии на Левом берегу Днепра и некоторых других только за счет этого и выживают с 2015 года. Особенно у них много работы во время старта продаж очередного проекта или очереди.
P.S. Если бы ты по-чаще появлялся в ОП - ты бы очень забавные вещи увидел. Покупателя в шароварах, сапогах и с длинными усами, или даму в пышном вечернем платье или господина в цилиндре и смокинге (далеко не всегда они успевают переодеться или надевают костюмы заранее, зная что потом им на сцену и на гримерку времени уже не будет).
Ссылку на историю о "семейной паре" разводил даже не я сюда принес. Точно так же, как не я обвинял Первого и Прохожего в работе на застройщика. Спрашивай у тех, кто в этой теме предметно разбирался. Мне не нужно подозревать т.н. практиков в использовании форума в коммерческих целях - я и проверяемой общедоступной информацией легко опровергну вброс
Оце новина:-)
Хто предметно розбирався?
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:53
Прохожий написав:
тут такое дело...опытный человек может сделать ремонт за Х точно такой же
который неопытный с помощью прораба сделает за 2Х, вот на эти 0,5Х за ремонт при продаже опытные и живут, ну + еще на подорожании самого объекта
как то так...)
👍 Або ще й кращий!
(де не треба буде сколи прихованих плінтусів на зовнішніх кутах підфарбовувати і не буде не рівної щілини між підлогою і прихованим плінтусом)
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:56
Успіх написав: airmax78 написав:
Дешевий і гарний - в отношении ремонта
Чому?
Не смачну ж цукерку можна ж загорнути в супер-гарну обгортку!
Те саме і з ремонтом))
Покупці дурніші за Долярчика?
Вони не здатні оцінити вартість ремонту??
Тим більше, що планується дешевий ремонт в Єпенях Львова.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 20:00
Відкрив сайт кгс урловський 1.
В продажу залишилося 5 квартир з тисячі. Трьошки і двушки на 2 і 3 поверхах по 1100 + дол за квадрат при 100%
Не понятно як в файна тауні напарапланеруємо до 600 дол за квадрат і про що цим прикладом пише статист
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