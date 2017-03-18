RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8851885288538854

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 115
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:23

  KtoStroit написав:Макс, вернитесь в Kyiv Investors Chat !!!

Отправлено с моего M2101K7BNY через Tapatalk

Не могу. Владелец чата меня забанил за пропаганду вакцинации.
airmax78
 
Повідомлень: 39892
З нами з: 25.10.12
Подякував: 942 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:28

  foxluck написав:
  Успіх написав:Якщо відкинути оренду - то де більше можна помацяти прибутку - по переуступці, чи з ремонтом?

При переуступке есть шанс заработать, а при ремонте есть шанс уйти в убыток :)

Це так, якщо робити ремонт з прихованими плінтусами! :mrgreen:
А от якщо зробити дешевий, але гарний ремонт, то кажуть, що ще додаткових 4-5Куїв можна отримати при продажі однухи з ремонтом! :idea:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 18.03.21
Подякував: 58 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:30

  Успіх написав:
  foxluck написав:
  Успіх написав:Якщо відкинути оренду - то де більше можна помацяти прибутку - по переуступці, чи з ремонтом?

При переуступке есть шанс заработать, а при ремонте есть шанс уйти в убыток :)

Це так, якщо робити ремонт з прихованими плінтусами! :mrgreen:
А от якщо зробити дешевий, але гарний ремонт, то кажуть, що ще додаткових 4-5Куїв можна отримати при продажі однухи з ремонтом! :idea:

Дешевий і гарний - в отношении ремонта (на самом деле почти всего) - это слова-антонимы.
airmax78
 
Повідомлень: 39892
З нами з: 25.10.12
Подякував: 942 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:34

  airmax78 написав:
  KtoStroit написав:Макс, вернитесь в Kyiv Investors Chat !!!

Отправлено с моего M2101K7BNY через Tapatalk

Не могу. Владелец чата меня забанил за пропаганду вакцинации.

ты шо вакцириновался?)))) гагагаг
Олежан
 
Повідомлень: 494
З нами з: 01.12.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Дешевий і гарний - в отношении ремонта

Чому?
Не смачну ж цукерку можна ж загорнути в супер-гарну обгортку!
Те саме і з ремонтом))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 18.03.21
Подякував: 58 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:37

  airmax78 написав:
  Успіх написав:
  foxluck написав:При переуступке есть шанс заработать, а при ремонте есть шанс уйти в убыток :)

Це так, якщо робити ремонт з прихованими плінтусами! :mrgreen:
А от якщо зробити дешевий, але гарний ремонт, то кажуть, що ще додаткових 4-5Куїв можна отримати при продажі однухи з ремонтом! :idea:

Дешевий і гарний - в отношении ремонта (на самом деле почти всего) - это слова-антонимы.

тут такое дело...
опытный человек может сделать ремонт за Х точно такой же который неопытный с помощью прораба сделает за 2Х, вот на эти 0,5Х за ремонт при продаже опытные и живут, ну + еще на подорожании самого объекта
как то так...)
Прохожий
 
Повідомлень: 12529
З нами з: 05.06.13
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:38

  zРадио написав:
  Faceless написав:Да кому он упал, тот Урловский.


А кому упал тот Грэйт? :lol: Я ж в контексте упомянул об Урловском, а не просто так

  airmax78 написав:Труппы Театра Молодість, театра оперетты, драм театра на Подоле, русской драмы им. Леси Украинки, драмы и комедии на Левом берегу Днепра и некоторых других только за счет этого и выживают с 2015 года. Особенно у них много работы во время старта продаж очередного проекта или очереди.
P.S. Если бы ты по-чаще появлялся в ОП - ты бы очень забавные вещи увидел. Покупателя в шароварах, сапогах и с длинными усами, или даму в пышном вечернем платье или господина в цилиндре и смокинге (далеко не всегда они успевают переодеться или надевают костюмы заранее, зная что потом им на сцену и на гримерку времени уже не будет).


Ссылку на историю о "семейной паре" разводил даже не я сюда принес. Точно так же, как не я обвинял Первого и Прохожего в работе на застройщика. Спрашивай у тех, кто в этой теме предметно разбирался. Мне не нужно подозревать т.н. практиков в использовании форума в коммерческих целях - я и проверяемой общедоступной информацией легко опровергну вброс


Оце новина:-)

Хто предметно розбирався?
Первый
 
Повідомлень: 16524
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:тут такое дело...
опытный человек может сделать ремонт за Х точно такой же который неопытный с помощью прораба сделает за 2Х, вот на эти 0,5Х за ремонт при продаже опытные и живут, ну + еще на подорожании самого объекта
как то так...)

👍 Або ще й кращий!
(де не треба буде сколи прихованих плінтусів на зовнішніх кутах підфарбовувати і не буде не рівної щілини між підлогою і прихованим плінтусом) :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 18.03.21
Подякував: 58 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:56

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Дешевий і гарний - в отношении ремонта

Чому?
Не смачну ж цукерку можна ж загорнути в супер-гарну обгортку!
Те саме і з ремонтом))

Покупці дурніші за Долярчика?
Вони не здатні оцінити вартість ремонту??
Тим більше, що планується дешевий ремонт в Єпенях Львова.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22407
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 20:00

Відкрив сайт кгс урловський 1.

В продажу залишилося 5 квартир з тисячі. Трьошки і двушки на 2 і 3 поверхах по 1100 + дол за квадрат при 100%

Не понятно як в файна тауні напарапланеруємо до 600 дол за квадрат і про що цим прикладом пише статист
Первый
 
Повідомлень: 16524
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8851885288538854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2162, 2163, 2164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21630 3987370
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лис, 2021 09:11
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
708 356870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 11:01
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50842
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.