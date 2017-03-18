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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 08 лис, 2021 21:45
beee написав: Прохожий написав: beee написав:
Кинулся покупать грейт, у застройщика нифига нет. По переуступке продают неликвид с видом на березняки. А с видом ценник конский просто + 40к за вид.
Славутич не 117, а 130 за 64м2. Головой двинулись.
И купить ничего нельзя.
А вы говорите
практиками на ветке неоднократно указывалось что смотреть индексы и цены "в интернетах" это одно а когда доходит до реальной сделки оказывается что все обстоит совсем по другому
Жизнь малёха так отличается и реальность окунает мордой в холодную воду.
Помню клоуны начитаются в интернете про нереальное падение цен и приходят квартиры смотреть в роли хозяев жизни
Какие то фантазмы.
Где это можно сейчас начитаться про падение, если из всех утюгов вещается про скорый конец доллара и рост цен на недвижимость?
Может наоборот, это сейчас тем, которым нужна квартира кривятся на их каклетки, мол бумагу на хлеб не намажешь, фуфло какое то, толь дело бетон…
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:17
Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:46
beee написав:
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.
А кто купит за 150, потом продаст за 300, а кто купит за 300 продаст за 1 млн.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 02:33
beee написав:
Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.
А можно примеры Ваших ремонтов что дают такой выхлоп? В плане где посмотреть в архиве объявления с вашими квартирами? Два ремонта предстоят хотелось бы знать что сейчас реально кул в этом плане.
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