RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8852885388548855

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 115
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:45

  beee написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Кинулся покупать грейт, у застройщика нифига нет. По переуступке продают неликвид с видом на березняки. А с видом ценник конский просто + 40к за вид.
Славутич не 117, а 130 за 64м2. Головой двинулись.
И купить ничего нельзя.
А вы говорите

практиками на ветке неоднократно указывалось что смотреть индексы и цены "в интернетах" это одно а когда доходит до реальной сделки оказывается что все обстоит совсем по другому :mrgreen:

Жизнь малёха так отличается и реальность окунает мордой в холодную воду.
Помню клоуны начитаются в интернете про нереальное падение цен и приходят квартиры смотреть в роли хозяев жизни


Какие то фантазмы.
Где это можно сейчас начитаться про падение, если из всех утюгов вещается про скорый конец доллара и рост цен на недвижимость?
Может наоборот, это сейчас тем, которым нужна квартира кривятся на их каклетки, мол бумагу на хлеб не намажешь, фуфло какое то, толь дело бетон…
Voistov
 
Повідомлень: 148
З нами з: 15.02.21
Подякував: 33 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.
beee
 
Повідомлень: 347
З нами з: 26.11.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.

А кто купит за 150, потом продаст за 300, а кто купит за 300 продаст за 1 млн.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5398
З нами з: 19.09.10
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 02:33

  beee написав:Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.

А можно примеры Ваших ремонтов что дают такой выхлоп? В плане где посмотреть в архиве объявления с вашими квартирами? Два ремонта предстоят хотелось бы знать что сейчас реально кул в этом плане.
барабашов
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8852885388548855
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2162, 2163, 2164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21630 3987560
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лис, 2021 09:11
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
708 356904
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 11:01
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50850
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.