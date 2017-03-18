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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лис, 2021 22:46
beee написав:
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.
А кто купит за 150, потом продаст за 300, а кто купит за 300 продаст за 1 млн.
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BIGor
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Додано: Вів 09 лис, 2021 02:33
beee написав:
Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.
А можно примеры Ваших ремонтов что дают такой выхлоп? В плане где посмотреть в архиве объявления с вашими квартирами? Два ремонта предстоят хотелось бы знать что сейчас реально кул в этом плане.
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барабашов
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Додано: Вів 09 лис, 2021 08:34
BIGor написав: beee написав:
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.
А кто купит за 150, потом продаст за 300, а кто купит за 300 продаст за 1 млн.
Ми це все проходили в 2008 р.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 08:58
Успіх написав: Прохожий написав:
тут такое дело...опытный человек может сделать ремонт за Х точно такой же
который неопытный с помощью прораба сделает за 2Х, вот на эти 0,5Х за ремонт при продаже опытные и живут, ну + еще на подорожании самого объекта
как то так...)
👍 Або ще й кращий!
(де не треба буде сколи прихованих плінтусів на зовнішніх кутах підфарбовувати і не буде не рівної щілини між підлогою і прихованим плінтусом)
Я понимаю, что потроллить Макса плинтусами скрытого монтажа и дорогим ремонтом тут норма, как доброго утра пожелать
Но вы много ремонтов уже сделали? Сейчас дураков почти на рынке нет и большинство продавцов разбирается в качестве ремонта и ремонт в жлобском стиле сразу бросается в глаза, даже не нужно ходить с лупой и рассматривать детали.
И продать дерьмо задорого уже не выйдет. Лучше не портите квартиру тогда и продавайте без ремонта.
Тем более вы про налоги не забыли? Новострой можно переуступить, а с ремонтом влетите на налоги (или 3 года ждать)
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Додано: Вів 09 лис, 2021 09:06
барабашов написав: beee написав:
Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.
А можно примеры Ваших ремонтов что дают такой выхлоп? В плане где посмотреть в архиве объявления с вашими квартирами? Два ремонта предстоят хотелось бы знать что сейчас реально кул в этом плане.
2 ремонта в инвестиционных обьектах? Ух...не завидую
Последние 2 года материалы прут, шо дурные в цене...а в след. году аналити прогнозирует приличные рост стоимости работ (вслед за энергоносителями)
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Sidus
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Додано: Вів 09 лис, 2021 09:15
beee написав:
Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.
А де в цих розрахунках Ви мінусуєте затрати на ремонт?
Краще писати так:
- купив першу хату за 46 >>> на ремонт витратив 24 >>> продав за 80 >>> профіт = 10К
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Додано: Вів 09 лис, 2021 09:27
Через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!
Бачите, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись в МЗК будуть клієнти))
Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К!
Тож, пожевем-побачимо!
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:21
Sidus написав:
..а в след. году аналити прогнозирует приличные рост стоимости работ (вслед за энергоносителями)
не знаю, шо там по поводу стоимости работ, а вот энергия это какая-то катастрофа. Наш главный энергетик уже не выдержал и попросил персонал трохи экономить эл-во, бо рост в 1,7 раза с начала лета как-то невесело сказывается на издержках компании.
Переложить на покупателя уже не получаицца
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:41
sequence написав: Sidus написав:
..а в след. году аналити прогнозирует приличные рост стоимости работ (вслед за энергоносителями)
не знаю, шо там по поводу стоимости работ, а вот энергия это какая-то катастрофа. Наш главный энергетик уже не выдержал и попросил персонал трохи экономить эл-во, бо рост в 1,7 раза с начала лета как-то невесело сказывается на издержках компании. Переложить на покупателя уже не получаицца
Якшо пам"ятаєш, я десь півроку тому про це казав?..
Скоро прийде час, коли в збиток доведеться продавати чи закриватись на якийсь час...
Інфлец під"їв накопичення, бабла вистрачає лише на підтримку штанів...
Які там ремонти?!
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:42
Спостерігаю проліт над варшавським плюс літаючого засобу з Сержиком і ко на борту..
Фдму домовився зі столиця груп. Це сигнал на купівлю.
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