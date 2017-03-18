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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8853885488558856>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 115
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.

А кто купит за 150, потом продаст за 300, а кто купит за 300 продаст за 1 млн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 02:33

  beee написав:Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.

А можно примеры Ваших ремонтов что дают такой выхлоп? В плане где посмотреть в архиве объявления с вашими квартирами? Два ремонта предстоят хотелось бы знать что сейчас реально кул в этом плане.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:34

  BIGor написав:
  beee написав:Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.

А кто купит за 150, потом продаст за 300, а кто купит за 300 продаст за 1 млн.

Ми це все проходили в 2008 р.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:58

  Успіх написав:
  Прохожий написав:тут такое дело...
опытный человек может сделать ремонт за Х точно такой же который неопытный с помощью прораба сделает за 2Х, вот на эти 0,5Х за ремонт при продаже опытные и живут, ну + еще на подорожании самого объекта
как то так...)

👍 Або ще й кращий!
(де не треба буде сколи прихованих плінтусів на зовнішніх кутах підфарбовувати і не буде не рівної щілини між підлогою і прихованим плінтусом) :lol:


Я понимаю, что потроллить Макса плинтусами скрытого монтажа и дорогим ремонтом тут норма, как доброго утра пожелать :)
Но вы много ремонтов уже сделали? Сейчас дураков почти на рынке нет и большинство продавцов разбирается в качестве ремонта и ремонт в жлобском стиле сразу бросается в глаза, даже не нужно ходить с лупой и рассматривать детали.
И продать дерьмо задорого уже не выйдет. Лучше не портите квартиру тогда и продавайте без ремонта.
Тем более вы про налоги не забыли? Новострой можно переуступить, а с ремонтом влетите на налоги (или 3 года ждать)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:06

  барабашов написав:
  beee написав:Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.

А можно примеры Ваших ремонтов что дают такой выхлоп? В плане где посмотреть в архиве объявления с вашими квартирами? Два ремонта предстоят хотелось бы знать что сейчас реально кул в этом плане.


2 ремонта в инвестиционных обьектах? Ух...не завидую :)
Последние 2 года материалы прут, шо дурные в цене...а в след. году аналити прогнозирует приличные рост стоимости работ (вслед за энергоносителями)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:15

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  beee написав:Это было давно - года 3 назад, когда здесь все писали про обрушение цен, а я покупал в недоумение- дороже и дороже. Начиная с жк династия (лично я терпеть её не могу). Первую хату купил за 46, продал 80, вторую 55, продал 92, и так по нарастающей.
Сегодня одну из моих хат, проданную за 115, продают за 150.

А де в цих розрахунках Ви мінусуєте затрати на ремонт?
Краще писати так:
- купив першу хату за 46 >>> на ремонт витратив 24 >>> продав за 80 >>> профіт = 10К :D
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:27

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.2

Через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!

Бачите, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись в МЗК будуть клієнти))

Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К! ;)

Тож, пожевем-побачимо! :D
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:21

  Sidus написав:..а в след. году аналити прогнозирует приличные рост стоимости работ (вслед за энергоносителями)

не знаю, шо там по поводу стоимости работ, а вот энергия это какая-то катастрофа. Наш главный энергетик уже не выдержал и попросил персонал трохи экономить эл-во, бо рост в 1,7 раза с начала лета как-то невесело сказывается на издержках компании.
Переложить на покупателя уже не получаицца
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:41

  sequence написав:
  Sidus написав:..а в след. году аналити прогнозирует приличные рост стоимости работ (вслед за энергоносителями)

не знаю, шо там по поводу стоимости работ, а вот энергия это какая-то катастрофа. Наш главный энергетик уже не выдержал и попросил персонал трохи экономить эл-во, бо рост в 1,7 раза с начала лета как-то невесело сказывается на издержках компании.
Переложить на покупателя уже не получаицца

Якшо пам"ятаєш, я десь півроку тому про це казав?..

Скоро прийде час, коли в збиток доведеться продавати чи закриватись на якийсь час...

Інфлец під"їв накопичення, бабла вистрачає лише на підтримку штанів...
Які там ремонти?! :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:42

Спостерігаю проліт над варшавським плюс літаючого засобу з Сержиком і ко на борту..

Фдму домовився зі столиця груп. Це сигнал на купівлю.
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