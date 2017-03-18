Додано: Вів 09 лис, 2021 08:58

Успіх написав: Прохожий написав: тут такое дело...

опытный человек может сделать ремонт за Х точно такой же который неопытный с помощью прораба сделает за 2Х, вот на эти 0,5Х за ремонт при продаже опытные и живут, ну + еще на подорожании самого объекта

как то так...) тут такое дело...который неопытный с помощью прораба сделает за 2Х, вот на эти 0,5Х за ремонт при продаже опытные и живут, ну + еще на подорожании самого объектакак то так...)

👍 Або ще й кращий!

(де не треба буде сколи прихованих плінтусів на зовнішніх кутах підфарбовувати і не буде не рівної щілини між підлогою і прихованим плінтусом) 👍 Або ще й кращий!(де не треба буде сколи прихованих плінтусів на зовнішніх кутах підфарбовувати і не буде не рівної щілини між підлогою і прихованим плінтусом)

Я понимаю, что потроллить Макса плинтусами скрытого монтажа и дорогим ремонтом тут норма, как доброго утра пожелатьНо вы много ремонтов уже сделали? Сейчас дураков почти на рынке нет и большинство продавцов разбирается в качестве ремонта и ремонт в жлобском стиле сразу бросается в глаза, даже не нужно ходить с лупой и рассматривать детали.И продать дерьмо задорого уже не выйдет. Лучше не портите квартиру тогда и продавайте без ремонта.Тем более вы про налоги не забыли? Новострой можно переуступить, а с ремонтом влетите на налоги (или 3 года ждать)