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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8853885488558856

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 115
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:52

  change_pm написав:..
Якшо пам"ятаєш, я десь півроку тому про це казав?..
Скоро прийде час, коли в збиток доведеться продавати чи закриватись на якийсь час...
..

ну, скажу так - до этого еще очень далеко. Оптимизацию давно можно было проводить, просто взрывной рост инвестиций с разного рода рисками последних лет привел к значительному раздутию штата и/или некоторой избыточности во всем - штат, производственные мощности...
Легкий кризис был необходим просто жизненно.
Хуже с зарплатами - резать их особо не получаицца, бо народ тикает за кордон
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:03

  Первый написав:Спостерігаю проліт над варшавським плюс літаючого засобу з Сержиком і ко на борту..

Фдму домовився зі столиця груп. Це сигнал на купівлю.

Як твоя жаба пожива?

Ти ж тільки 30 куе на переуступці підняв. Наразі всі б 50-60 куе міг би підняти.

20-30 куе мінусів... абідна аднака :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:05

  sequence написав:
  change_pm написав:..
Якшо пам"ятаєш, я десь півроку тому про це казав?..
Скоро прийде час, коли в збиток доведеться продавати чи закриватись на якийсь час...
..

ну, скажу так - до этого еще очень далеко. Оптимизацию давно можно было проводить, просто взрывной рост инвестиций с разного рода рисками последних лет привел к значительному раздутию штата и/или некоторой избыточности во всем - штат, производственные мощности...
Легкий кризис был необходим просто жизненно.
Хуже с зарплатами - резать их особо не получаицца, бо народ тикает за кордон

іншалла!

а з з.п. не жартуйте. народу ж не тільки істи треба, а ше і на смарт на кардачах назбирати, і в ігіпет поїхати...
change_pm
 
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  #<1 ... 8853885488558856
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