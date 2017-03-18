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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:52
change_pm написав:
..
Якшо пам"ятаєш, я десь півроку тому про це казав?..
Скоро прийде час, коли в збиток доведеться продавати чи закриватись на якийсь час...
..
ну, скажу так - до этого еще очень далеко. Оптимизацию давно можно было проводить, просто взрывной рост инвестиций с разного рода рисками последних лет привел к значительному раздутию штата и/или некоторой избыточности во всем - штат, производственные мощности...
Легкий кризис был необходим просто жизненно.
Хуже с зарплатами - резать их особо не получаицца, бо народ тикает за кордон
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Додано: Вів 09 лис, 2021 11:03
Первый написав:
Спостерігаю проліт над варшавським плюс літаючого засобу з Сержиком і ко на борту..
Фдму домовився зі столиця груп. Це сигнал на купівлю
.
Як твоя жаба пожива?
Ти ж тільки 30 куе на переуступці підняв. Наразі всі б 50-60 куе міг би підняти.
20-30 куе мінусів... абідна аднака
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Додано: Вів 09 лис, 2021 11:05
sequence написав:
ну, скажу так - до этого еще очень далеко
change_pm написав:
..
Якшо пам"ятаєш, я десь півроку тому про це казав?..
Скоро прийде час, коли в збиток доведеться продавати чи закриватись на якийсь час...
..
. Оптимизацию давно можно было проводить, просто взрывной рост инвестиций с разного рода рисками последних лет привел к значительному раздутию штата и/или некоторой избыточности во всем - штат, производственные мощности...
Легкий кризис был необходим просто жизненно.
Хуже с зарплатами - резать их особо не получаицца, бо народ тикает за кордон
іншалла!
а з з.п. не жартуйте. народу ж не тільки істи треба, а ше і на смарт на кардачах назбирати, і в ігіпет поїхати...
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